Motociclista intentó darse a la fuga, atropelló a un policía y fue detenido

Sucedió en la tarde noche de ayer en un control policial que realizaban en Ushuaia. El conductor de una moto quiso fugarse con su unidad y pasó sobre el pie de un efectivo. Inmediatamente fue detenido por los uniformados.

USHUAIA. – Un motociclista fue detenido por la policía; había intentado darse a la fuga y atropelló con su unidad a un efectivo. El hecho sucedió en la intersección de las calles San Martín y 25 de mayo de esta ciudad.

El personal policial de la Comisaría Primera realizó la detención de Francisco Leonel Bahamonde Galván (18), por un atentado y resistencia a la autoridad.

En el control preventivo que realizaban los policías a motociclistas, Bahamonde Galván hizo caso omiso a la orden de detenerse y aceleró su unidad pasando con la rueda delantera sobre el pie de un efectivo policial; quiso darse a la fuga pero fue detenido por los uniformados.