Motociclista intentó darse a la fuga, atropelló a un policía y fue detenido

jueves 14 de agosto de 2025
Diario El Sureño
Sucedió en la tarde noche de ayer en un control policial que realizaban en Ushuaia. El conductor de una moto quiso fugarse con su unidad y pasó sobre el pie de un efectivo. Inmediatamente fue detenido por los uniformados.

USHUAIA. – Un motociclista fue detenido por la policía; había intentado darse a la fuga y atropelló con su unidad a un efectivo. El hecho sucedió en la intersección de las calles San Martín y 25 de mayo de esta ciudad.

El personal policial de la Comisaría Primera realizó la detención de Francisco Leonel Bahamonde Galván (18), por un atentado y resistencia a la autoridad.

En el control preventivo que realizaban los policías a motociclistas, Bahamonde Galván hizo caso omiso a la orden de detenerse y aceleró su unidad pasando con la rueda delantera sobre el pie de un efectivo policial; quiso darse a la fuga pero fue detenido por los uniformados.

