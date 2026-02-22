Motociclista fue hospitalizada tras un choque con una camioneta

El incidente ocurrió anoche en una circulada rotonda de Río Grande. La conductora de la moto, de 19 años, fue trasladada en ambulancia al Hospital Regional. El automovilista resultó ileso.

RÍO GRANDE.– Un siniestro vial se registró anoche en la rotonda ubicada en la intersección de las calles Sarmiento y Perón, donde colisionaron una motocicleta y una camioneta.

El hecho involucró a una moto Zanella modelo ZB, conducida por Lorena López (19), y una camioneta marca Ford Ecosport, al mando de Juan Sánchez (70).

Como consecuencia del impacto, la joven motociclista debió ser asistida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia al Hospital Regional Río Grande para una mejor evaluación médica.

En tanto, el conductor de la camioneta no presentó lesiones.