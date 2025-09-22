Motín en una cárcel de Ecuador dejó al menos 14 personas asesinadas

Al menos 14 personas fueron asesinadas en la madrugada de hoy durante un motín ocurrido en la cárcel de Machala, Ecuador, según informaron medios internacionales.

BUENOS AIRES (NA).- Los hechos se desencadenaron alrededor de las 2:00 de la madrugada de este lunes cuando un grupo de reclusos logró salir de las celdas, indica un informe del sitio Actualidad RT.

Los presos, identificados como miembros de la organización criminal Los Lobos Box, asesinaron a un guía penitenciario, hirieron a dos policías y secuestraron a otros seis agentes.

Después se trasladaron a otro pabellón, donde se encuentran recluidos miembros de la banda rival, Los Lobos, donde ejecutaron a más de una decena de presos e hirieron a un número similar.

Durante las agresiones se detonaron tres artefactos explosivos y se produjo la fuga de un grupo de reclusos, aunque la Policía Nacional informó que había logrado la recaptura de 13 de ellos, según reporta Ecuavisa.

Tras los altercados, alrededor de 200 agentes, entre policías y militares, vigilaban el recinto penitenciario durante la mañana de este lunes.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Situación carcelaria que afronta el Ecuador. AFP PHOTO/MARTIN BERNETTI