Moscú insta a que Estados Unidos evite el bloqueo naval a Cuba

Rusia insta a Estados Unidos a abstenerse de imponer un bloqueo militar a Cuba, declaró hoy el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante una reunión con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla.

MOSCU (Xinhua/NA).- “Junto con la gran mayoría de la comunidad internacional, instamos a Estados Unidos a actuar con sentido común, adoptar una postura responsable y abandonar los planes de un bloqueo naval”, declaró Lavrov.

El funcionario ruso añadió que Moscú rechaza las acusaciones de que su cooperación con Cuba se dirige contra Washington y que todas las disputas entre Washington y La Habana deben resolverse mediante el diálogo.

“Seguiremos apoyando a Cuba y al pueblo cubano en la defensa de la soberanía y la seguridad del país”, declaró Lavrov.

Añadió que Rusia condena la legislación estadounidense dirigida contra Cuba, supuestamente basada en la falsa afirmación de que Cuba representa una amenaza para Estados Unidos.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Foto NA: Maxim Shipenkov/Pool vía REUTERS.