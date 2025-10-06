Morada del Águila seguirá abierto hasta el domingo 12 de octubre

Tras finalizar la temporada de esquí, el restaurante Morada del Águila, ubicado en la base del Cerro, continuará abierto una semana más.



USHUAIA.- Luego de celebrar el cierre de temporada invernal el pasado domingo, el tradicional restaurante Morada del Águila continuará abierto al público durante una semana más, hasta el domingo 12/10.

El restaurante, ubicado en la base del Cerro, ofrece una experiencia gastronómica única, en la que se destacan especialidades como el cordero fueguino a la cruz, bajo la modalidad de “tenedor libre” acompañado de ensaladas, papas fritas y exquisitas opciones de postre. El valor del “cordero libre” es de $52.000 para los adultos y menor $46.000. Rodeado de un paisaje único y acompañado de hogar a leña, el lugar cuenta con una variada carta compuesta por diversas opciones desde menú infantil, pastas, pesca del día y hasta cazuela de cordero.