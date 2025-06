Montes, Ortiz y Sandoval, el podio del Absoluto y Amateur

Tras solamente ceder tablas ante el Maestro Nacional (MN) Francisco Ortiz, Francisco Montes (6,5) se alzó con el primer puesto del Torneo Abierto Absoluto y Amateur de Ajedrez “Homenaje a Aníbal Adorno” (suizo, 7 rondas, 90’ + 30”), que el Club de Ajedrez de Río Grande (CARG) hizo disputar a lo largo de los cinco sábados de mayo.

RIO GRANDE.- A un punto lo escoltaron el propio Ortiz y Sebastián Sandoval, ubicándose luego Federico Torres y Ricardo Saldivia (ambos con 5), delante de la Maestra FIDE Femenina (MFF) Jazmín Donda, quien encabezó el lote de 4,5 (que completaron Lucas Igarzábal, Oscar Navarro -mejor Senior-, Daniel y Francisco Zsilavecz). CAMPEON. Francisco Montes junto a Ricardo Saldivia.

El certamen –fiscalizado por el Arbitro Regional Cristian Barrozo- reunió a 30 ajedrecistas, con varias mujeres y muchos debutantes en el ritmo pensado (el primero de este tipo que gana Montes). Este mes habrá un torneo rápido, previo al 25° Abierto “104° Aniversario de Río Grande” (9-13 de julio), por ahora con cuatro Grandes Maestros (GM), un Maestro Internacional (MI), un Maestro FIDE (MF), la MFF Jazmín Donda, un MN y un Candidato a Maestro (CM).

En Ushuaia

En la Confitería del Polideportivo José “Cochocho Vargas” se disputó el 1° Torneo de la Liga Municipal “Malvinas Argentinas” (suizo, 5 rondas, 5’ + 3”), de la mano del Club Ushuaia Jaque Mate, y la supervisión del árbitro FIDE Ricardo Luna. OSCAR NAVARRO. Octavo en la general, y el mejor Senior. LIGA MUNICIPAL. Todos los premiados del primer torneo.

FRANCISCO MONTES (ELO: 1.938/6°)

R Fecha C Rival Representa a: ELO Res.

1 02/05 N Quimey Carvajal CARG s/puntos 1-0

2 02/05 B Guillermo Gallardo CARG s/puntos 1-0

3 03/05 N Francisco Zsilavecz CARG 1.675 (13°) 1-0

4 10/05 B Federico Torres CARG 2.094 (1°) G-P

5 17/05 B Francisco Ortiz CARG 2.067 (2°) tab

6 24/05 B Sebastián Sandoval CARG 1.953 (5°) 1-0

7 31/05 N MFF Jazmín Donda CARG 1.995 (4°) 1-0

LIGA MUNICIPAL “MALVINAS ARGENTINAS” (T1)

Sub 20: 1.Mateo Rivero (EMEI); 2.David Zeballos (Marte); 3.Angelina López (EMEI/Polo Creativo); 4.Felipe Perrotta (Experimental La Bahía/Polo Creativo); 5.Tomás Zambrano (Monseñor Aleman); 6.Luis Guzmán (Escuela 30); 7.Lucía Cáceres (Escuela 15); 8.Yerimén Mansilla (Escuela 3); 9.Enoc Perrotta (Experimental La Bahía/Polo Creativo); 10.Josué Ramírez (Escuela 1); 11.Carlos Cáceres (Jardín 24). Libre: 1.Agustín Luna (Sobral); 2.Rodrigo Luna (Sobral); 3.José Luis Canello (Jesús María/Cba.); 4.Franco Rigante (Colegio de C.E.); 5.Camilo Freiberg (Marte); 6.Juan Cruz Macchia (Polivalente).

ABIERTO ABSOLUTO Y AMATEUR * POSICIONES FINALES

P/Ajedrecista ELO Pts. D1 D2 D3 J G E P +/-

1.Francisco Montes 1.938 (6°) 6,5 25,5 33,5 18,75 7 6 1 0 +30,8

2.MN Francisco Ortiz 2.067 (2°) 5,5 22,5 33,5 19,00 7 4 3 0 +10,0

3.Sebastián Sandoval 1.953 (5°) 5,5 22,5 32,5 20,50 7 5 1 1 +22,6

4.Federico Torres 2.094 (1°) 5,0 20,0 28,5 13,00 7 5 0 2 -0,8

5.Ricardo Saldivia 1.907 (7°) 5,0 19,5 31,0 17,50 7 4 2 1 +23,2

6.MFF Jazmín Donda 1.995 (4°) 4,5 19,5 30,5 16,75 7 4 1 2 -26,0

7.Lucas Igarzábal 1.875 (8°) 4,5 19,5 28,5 15,75 7 4 1 2 +8,8

8.Oscar Navarro 2.065 (3°) 4,5 18,5 29,0 12,25 7 4 1 2 -25,0

9.Daniel Zsilavecz 1.714 (14°) 4,5 18,5 25,0 10,50 7 4 1 2 +21,0

10.Francisco Zsilavecz 1.765 (13°) 4,5 17,0 27,5 14,25 7 4 1 2 +2,6

11.Tomás Alderete 1.839 (10°) 4,0 13,5 25,0 11,00 7 3 2 2 -21,6

12.Guillermo Gallardo sin puntos 4,0 13,0 24,0 7,00 7 4 0 3 —-

13.Aníbal Adorno 1.775 (11°) 3,5 15,0 28,0 12,00 7 3 1 3 -8,4

14.Francisco Colautti 1.572 (18°) 3,5 15,0 23,5 9,25 7 3 1 3 0,0

15.Jhonatan Revollo * 1.512 (19°) 3,5 14,5 27,5 11,00 7 3 1 3 +37,2

16.Julio Iragüen 1.769 (12°) 3,5 14,0 23,5 8,75 7 3 1 3 -61,2

17.Antonella Mandirola sin puntos 3,5 11,0 17,5 5,25 7 3 1 3 —-

18.Brian Broggi * 1.663 (16°) 3,0 14,0 27,5 8,00 7 3 0 4 -13,6

19.Benjamín Orellana 1.673 (15°) 3,0 12,0 24,0 8,00 7 3 0 4 0,0

20.Miranda Ruiz * sin puntos 3,0 12,0 22,5 8,00 7 3 0 4 —-

21.Danilo Batalla * sin puntos 3,0 11,0 24,5 7,00 7 3 0 4 —-

22.Quimey Carvajal sin puntos 3,0 11,0 23,0 7,00 7 3 0 4 —-

23.Gabriel Rivas sin puntos 3,0 7,0 18,5 5,50 7 3 0 4 —-

24.Vitto Rossi sin puntos 2,5 9,0 18,5 3,00 7 2 1 4 —-

25.Iris Ramos * sin puntos 2,0 9,0 21,0 4,00 7 2 0 5 —-

26.Antonella Vargas sin puntos 2,0 8,0 19,0 4,00 7 2 0 5 —-

27.Federico Archila sin puntos 2,0 7,0 18,5 4,00 7 2 0 5 —-

28.Fernando Gallardo 1.624 (17°) 2,0 4,0 17,5 2,00 7 2 0 5 -3,2

29.Denis Osorio sin puntos 1,0 6,0 20,5 2,00 7 1 0 6 —-

30.Ignacio Splendiani sin puntos 0,0 2,0 18,5 1,00 7 1 0 6 —-

Nota: * jugadores libres (los demás, socios del CARG); D1/2/3 (Desempate 1/2/3); +/- (variación en el ELO). Sistema: suizo (7 rondas, 90’ + 30”). Fechas y lugar de disputa: 2-3-10-17-24-31/05, sede del CARG. Ronda 7 (31/05): Donda-Montes 0-1; Ortiz-Saldivia tab; Sandoval-D.Zsilavecz 1-0; Torres-Colautti G-P; Navarro-Adorno 1-0; Igarzábal-Revollo 1-0; F.Zsilavecz-Broggi 1-0; Alderete-Batalla 1-0; Orellana-G.Gallardo P-G; Ruiz-Iragüen 0-1; Mandirola-Archilla 1-0; Ramos-Carvajal 0-1; Rivas-Vargas 1-0; Rossi-Splendiani 1-0; F.Gallardo-Osorio 1-0. Mejores por categorías: MFF Jazmín Donda (Femenina) (clasificación general: 6°); Oscar Navarro (Senior/8°); Francisco Colautti (Sub 16/14°); Antonella Mandirola (Sub 14/17°); Quimey Carvajal (Sub 10/22°); Federico Archilla (Nivel Inicial/27°). Enlace: https://chess-results.com/tnr1167189.aspx?lan=2&art=1