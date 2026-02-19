Modificación en la entrega de módulos alimentarios

El Municipio de Río Grande informa a las y los riograndenses que la entrega de módulos alimentarios, prevista para este jueves, se reprograma para este viernes 20 de febrero.

La misma se desarrollará en el Club Sportivo, sito en Av. Belgrano N.° 1130, para las familias de la zona céntrica y vecinos de los barrios Malvinas Argentinas, Las Aves, Los Cisnes y Bicentenario.

Cabe recordar que la entrega es únicamente a los y las titulares, quienes deben acercarse con el DNI a dicho espacio, desde las 11 hasta las 15 horas. La entrega domiciliaria es para adultos mayores y personas con discapacidad que cuentan con movilidad reducida.