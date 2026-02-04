Misiones: ONU Turismo inicia el programa «Upgrade» en Campo Ramón para posicionarlo entre los mejores pueblos del mundo



El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, encabezó el inicio del proceso de mentoría para la localidad misionera de Campo Ramón, seleccionada por ONU Turismo para participar en el programa Upgrade de la iniciativa Best Tourism Villages.

MISIONES.- Tras una reunión con Sandra Abreu, consultora experta de ONU Turismo, se comenzó la primera fase de asesoría técnica que busca preparar a Campo Ramón para que logre la distinción máxima en las próximas convocatorias de los Best Tourism Villages (BTV).

Durante el encuentro, Scioli destacó la importancia que Argentina le otorga a este programa, y señaló que «el país brinda todo el apoyo logístico e institucional para que más destinos locales alcancen esta distinción».

Sandra Abreu, manifestó que: «Es muy valioso el trabajo de identificación que hace Argentina para detectar qué le falta a un pueblo y ayudarlo a lograr la distinción”.

El proceso de implementación inicia con un diagnóstico turístico del destino, y luego se realiza la transferencia de conocimiento donde ONU Turismo compartirá herramientas técnicas y buenas prácticas para optimizar la gestión turística local.

Campo Ramón fue seleccionado como uno de los pueblos que representaron a la Argentina en los Best Tourism Villages (BTV), y ONU Turismo lo eligió para el programa Upgrade en 2024.

Postulación de pueblos de Argentina

La iniciativa “Best Tourism Villages” de ONU Turismo tiene como objetivo distinguir cada año a aquellos “pueblos que son ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos”, resaltando su forma de preservar y promover sus valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad en todos sus aspectos: económicos, sociales y ambientales.

Desde su primera edición en 2021, la Argentina postuló a distintos pueblos que pueden ser visitados para disfrutar del contacto directo con la naturaleza y la cultura.

Tolhuin «Corazón de la Isla» en Tierra del Fuego, fue seleccionada en 2023 para representar a la Argentina en la competencia “Best Tourist Villages”, que la Organización Mundial del Turismo (OMT) distingue a los mejores pueblos del mundo a visitar.

FUENTE: Turismo/Argentina.gob.ar