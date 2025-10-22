Misiles impactan en Kiev mientras Ucrania y Rusia intercambian ataques transfronterizos

Ataques con misiles rusos durante la noche golpearon varios distritos en Kiev, informaron funcionarios ucranianos a primera hora de hoy, mientras que ambas partes confirmaron ofensivas transfronterizas en el último estallido del conflicto.

MOSCU/KIEV (Xinhua/NA).- El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, publicó en Telegram que se produjeron incendios después de que los restos del armamento aéreo destruido cayeran por toda la capital, prendiendo fuego a vehículos y rompiendo ventanas, si bien no hubo víctimas mortales.

En los alrededores de la región de Kiev, se incendió una vivienda particular hiriendo a una anciana, informó el gobernador regional, Mykola Kalashnyk.

En Moscú, no hubo ninguna respuesta inmediata sobre estas informaciones.

El Ejército ucraniano dijo a última hora del martes que había atacado una planta química en la región occidental rusa de Bryansk, instalación clave para producir pólvora, explosivos y combustible de proyectiles.

En la operación, al parecer, fueron utilizados misiles Storm Shadow lanzados desde el aire.

El Ministerio de Defensa de Rusia señaló el martes por la tarde, mediante una publicación en Telegram, que sus defensas aéreas destruyeron 137 drones ucranianos.

De estos, 57 fueron derribados en la región de Bryansk, sin información de heridos ni daños, según el gobernador regional, Alexander Bogomaz.

Los últimos ataques tuvieron lugar después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reuniera en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, donde Trump declaró que no estaba dispuesto a suministrar misiles de crucero Tomahawk.

Los planes para que Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunieran en Hungría también fueron pospuestos, y Trump afirmó el martes que no quería una “reunión desperdiciada”.