En el marco de la conmemoración del Día del Gestor y la Gestora Cultural, que se celebra el 22 de octubre, se llevará adelante el evento “Mírame a los ojos, Ushuaia sin frontera”, el próximo sábado 18 de octubre a las 18 horas, en el Centro Cultural Nueva Argentina (Av. San Martín 1052).

La propuesta invita a mirar al otro, reconocerlo y valorar las distintas expresiones culturales que conviven en la ciudad, promoviendo el derecho a la cultura como puente de inclusión, encuentro y pertenencia.

Un encuentro para mirarnos desde el arte, la palabra y la cultura en el CCNA

El proyecto está a cargo de Sol Sandoval, en el marco de la carrera de Gestión Cultural de la cátedra Prácticas Profesionalizantes III del CENT 11, bajo la coordinación de la docente Gabriela González, y forma parte de su trabajo final de carrera.

El evento contará con muestras fotográficas, plásticas, literarias, musicales y disertaciones, ofreciendo una mirada plural y sensible sobre la identidad fueguina y el arte como lenguaje sin fronteras.

Participan:

Fotógrafos: Támara Morales, Ariel Contreras y Nicolás Puljiz.

Artistas plásticos: Susana Confreta (presenta además su serie bordada “Fachadas del mundo”) y Ana Lucía Salinas.

Escritora: Natalia Tosello.

Cantante: Damián Torres.

Disertantes y colaboradores: Lic. Jonatan López (también a cargo de la locución del evento) y Estela Llanes.

El encuentro es con entrada libre y gratuita, invitando a toda la comunidad a compartir una tarde donde el arte, la palabra y la cultura se unen para celebrar la gestión cultural, el encuentro ciudadano y la diversidad de miradas que habitan Ushuaia.