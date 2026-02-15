Miradas opuestas a Bad Bunny, el artista del que habla el planeta

Dos opiniones sobre el cantante puertorriqueño que está en boca de todos por su multipremiado disco, la resonante presentación en el Super Bowl y los tres shows en River este fin de semana.

A favor: El mensaje del barrio en las grandes ligas

Andrés Fundunklian

“Combinar mi oficio de artista con el compromiso social, con hacer algo que vaya más allá del entretenimiento y mueva a la reflexión. Benito tiene esa característica: el arte al servicio de los intereses del pueblo”. Esas fueron las palabras de Jacobo Morales, legendario cineasta y poeta que protagoniza el corto de Debí tirar más fotos de Bad Bunny, y que luego de los últimos acontecimientos alrededor del músico puertorriqueño toman otra dimensión.

Porque más allá de todas las impactantes cifras en plataformas y de haber logrado que DTMF se convierta en el primer disco completamente en español en ganar como “Álbum del Año” en las casi 70 ediciones de los Grammy, lo que ha generado Bad Bunny tiene un peso político-cultural difícil de igualar.

Benito Antonio Martínez Ocasio, tal como figura en su documento, nació y se crio en Vega Baja, un pequeño municipio en las afueras de San Juan, la gran capital de Puerto Rico desde donde el reguetón se expandió al mundo cuando él era solo un niño. Hijo de una maestra y un camionero, Benito hizo sus primeros pasos en la música mientras trabajaba como repositor de supermercado.

Desde ese origen popular y sin ninguna conexión con la gran industria, logró lo impensado: un disco que rescata las raíces de su país de altísima factura artística y una reciente presentación en el Super Bowl en esa misma sintonía. Incluso, terminó generando un poderoso mensaje a favor del latinoamericanismo contra las crueles políticas de Donald Trump, quien con su habitual dosis de odio en las redes hasta lo subió torpemente al ring ensalzando aún más el contenido del show de Benito.

¡¿Qué no se entiende lo que canta!? Bueno, así se expresan los habitantes en los suburbios de Puerto Rico. Tal vez esa autenticidad sea su máximo capital simbólico.

En contra: Un hijo de su tiempo

Noelia Maldonado

Parece una obviedad, pero hay que decirlo: no, Bad Bunny no es el Che Guevara. Y no lo digo irónicamente. Es que después de su comentada participación en el Super Bowl le llovieron los elogios pero también las críticas.

Bad Bunny es un músico que, con sus herramientas, alzó la voz en un momento crítico de la realidad estadounidense, y eso no lo transforma en un revolucionario que va a tirar abajo ninguno de los pilares sobre los que se cimenta este mundo desigual e injusto.

Fue simplemente un show repleto de estereotipos y gags sobre lo que es ser “latino”, aunque con profunda carga política y muchos millones invertidos. Eso es todo.

Que muchos quieran endilgarle al puertorriqueño pasta revolucionaria deja claro lo faltos que estamos de figuras políticas que, sin usar los millones que él usó, tengan llegada mundial con ideas un poco más complejas que las de “el amor vence al odio”.

Pero no estamos aquí para lanzarnos en su contra por un mensaje que, aunque básico, fue necesario, sino para analizar el valor artístico de su proyecto musical.

En ese sentido, hay que decir que el reguetonero fue en ascenso. De los primeros discos que rozaban el machismo y la vulgaridad más rancia ha escalado a un álbum que recopila una serie de tradiciones caribeñas, aunque no pierde las mañas de los discursos de autosuperación que tan mal le hacen a la música urbana.

Una vez mejorado el escaso vuelo de sus letras (no nos olvidemos de Baticano, entre tantas otras), queda algo fundamental para un cantante: que se le entienda lo que dice. Y el Super Bowl en eso tiene algo para enseñarnos: el único momento musical que se entendió en español fue la breve participación de Ricky Martin. Ese podría ser el próximo norte para Bad Bunny.