Minor Hotels inaugura el Anantara Ushuaia Patagonia Resort

Minor Hotels da un paso audaz en su expansión global con la presentación del Anantara Ushuaia Patagonia Resort, un lujoso refugio enclavado en la naturaleza virgen del extremo sur de Argentina.

USHUAIA.- Con su apertura prevista para 2028, este resort ofrecerá a sus huéspedes una experiencia inigualable, combinando lujo de clase mundial con la belleza intacta del agreste paisaje patagónico. Esta nueva incorporación subraya el compromiso de Minor Hotels de ampliar su cartera en algunos de los destinos más remotos y extraordinarios del mundo, atendiendo a viajeros que buscan aventura y relajación en un entorno excepcional.

Minor Hotels, líder mundial en propiedad, operación e inversión hotelera, ha anunciado una emocionante incorporación a su cartera con la firma de un nuevo hotel Anantara en Ushuaia, Argentina. Con una apertura prevista para principios de 2028, el Anantara Ushuaia Patagonia Resort estará ubicado en la ciudad más austral del mundo, donde la imponente cordillera de los Andes se encuentra con las gélidas aguas del Canal Beagle.

Ubicado dentro del plan maestro de Costa Susana, a poca distancia del Parque Nacional Tierra del Fuego, el resort ofrecerá 60 habitaciones y suites elegantemente diseñadas con impresionantes vistas a la belleza natural circundante. La propiedad contará con un completo spa y centro de bienestar a nivel del mar, además de exclusivas opciones gastronómicas y espacios versátiles para reuniones.

Fiel al espíritu de Anantara de ofrecer experiencias inmersivas inspiradas en la cultura local, el resort combinará lujo con respeto al medio ambiente. El desarrollo Costa Susana, parte del proyecto, ha sido reconocido en el Festival Mundial de Arquitectura en la categoría de Paisaje y Medio Ambiente, siendo la primera nominación de Argentina en este campo. Además, se perfila como el primer proyecto inmobiliario carbono neutral del país.

El contrato de gestión hotelera se firmó con Fideicomiso Urbanización Monte Susana, un prestigioso grupo promotor inmobiliario argentino. Con más de veinte años de experiencia en el sector, sus socios son reconocidos por su labor en proyectos residenciales en Ushuaia y en toda la región de Tierra del Fuego.

“Ushuaia, a menudo llamada el ‘Fin del Mundo’, es la puerta de entrada a la Antártida y un destino impresionante por derecho propio”, dijo Dillip Rajakarier, director ejecutivo de Minor Hotels y director ejecutivo del grupo Minor International. “Llevar Anantara a Sudamérica es una prioridad clave para el Grupo, y estamos encantados de presentar nuestra marca en un entorno tan audaz, remoto e impresionante como Ushuaia.”

A medida que Argentina se consolida como un destino turístico de primer nivel, Ushuaia destaca por su perfecta combinación de exploración antártica y belleza natural intacta. Esto la convierte en el escenario ideal para el enfoque de hospitalidad lujoso y a la vez con propósito de Anantara. La zona alberga atracciones excepcionales, como renombradas estaciones de esquí, el legendario Tren del Fin del Mundo, lujosos cruceros a la Antártida y Sudamérica, y el impresionante Parque Nacional Tierra del Fuego. Esta vasta reserva de 70,000 hectáreas alberga los últimos picos andinos de la Patagonia y espectaculares ecosistemas costeros.

“Anantara Ushuaia representa un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento para las Américas y la realización de una ambición largamente acariciada”, comentó Gonzalo Aguilar, CEO de Minor Hotels Europa y América. “Gracias a la profunda experiencia local de nuestros socios y a nuestra visión compartida, confiamos en que la propiedad se convertirá en un referente de hospitalidad inmersiva y sostenible en los confines del mundo.”

Melitón González del Solar, portavoz del Fideicomiso Urbanización Monte Susana, comentó: “Colaborar con Minor Hotels para introducir Anantara en nuestro país es increíblemente emocionante”. La belleza natural y el espíritu aventurero de Ushuaia se complementan a la perfección con la filosofía de Anantara, centrada en la experiencia. Nos enorgullece trabajar con una marca que comparte nuestros valores de protección del medio ambiente y desarrollo de las comunidades locales. Juntos, estamos creando un hotel ecológico de referencia en la región.

El Anantara Ushuaia Patagonia Resort, ubicado a poca distancia del Aeropuerto Internacional de Ushuaia, ofrece una puerta de entrada excepcional a una de las regiones más prístinas e intactas del mundo. El resort goza de una ubicación privilegiada que permite a los visitantes acceder fácilmente a los impresionantes paisajes de Tierra del Fuego, Argentina, conocida por sus escarpadas montañas, aguas cristalinas y naturaleza salvaje e indómita. Tanto si llegan por aire como por tierra, los huéspedes pueden sumergirse rápidamente en la belleza natural de este remoto rincón del planeta.

Con conexiones directas a Buenos Aires y otros destinos clave del país, Anantara Ushuaia garantiza que viajar a este lugar único sea cómodo y sin complicaciones. Su ubicación estratégica lo convierte en una base ideal para explorar Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, así como las maravillas naturales cercanas, incluido el famoso Parque Nacional Tierra del Fuego. Los visitantes pueden adentrarse fácilmente en la naturaleza y descubrir una variedad de actividades al aire libre, desde senderismo y observación de fauna hasta paseos en barco por el Canal Beagle.

Diseñado con una fusión de lujo moderno y encanto patagónico, el Anantara Ushuaia Patagonia Resort ofrece un nivel de confort excepcional. Cada habitación y suite está cuidadosamente decorada para brindar a los huéspedes un refugio acogedor, con impresionantes vistas a las montañas circundantes o al Canal Beagle. Las exclusivas amenidades del resort garantizan una estancia relajante, incluyendo un spa de servicio completo, restaurantes de alta cocina y espacios bien diseñados tanto para viajeros de placer como de negocios.

Minor Hotels amplía su presencia global con el próximo Anantara Ushuaia Patagonia Resort en Argentina, cuya apertura está prevista para 2028. Ubicado en la remota Patagonia austral, este impresionante resort promete una combinación única de lujo y belleza natural. Representa una iniciativa estratégica de Minor Hotels para ofrecer a sus huéspedes acceso exclusivo a una de las regiones más vírgenes del mundo, ideal para quienes buscan aventura y relajación en un entorno extraordinario.

Anantara Ushuaia ofrece a sus huéspedes mucho más que un simple alojamiento; es un santuario para quienes buscan experimentar uno de los últimos rincones verdaderamente vírgenes del planeta. Tanto para aventureros, amantes de la naturaleza o simplemente para quienes desean una escapada tranquila, el entorno único del resort y sus servicios de primera clase prometen una experiencia inolvidable. Gracias a su fácil acceso, sus lujosas instalaciones y su proximidad a impresionantes paisajes naturales, Anantara Ushuaia es el destino perfecto para quienes desean explorar la Patagonia con estilo.