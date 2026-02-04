Ministerio Público Militar de Brasil pidió expulsión de Bolsonaro y generales golpistas

El Ministerio Público Militar de Brasil solicitó este martes al Superior Tribunal Militar (STM) la expulsión de las Fuerzas Armadas (FFAA) del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), del excomandante de la Marina, Almir Garnier, y de los generales Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira y Walter Souza Braga Netto, condenados por tentativa de golpe de Estado.

BRASILIA (Xinhua/NA).- La solicitud incluye que se declare la pérdida de los rangos y las patentes de los involucrados en la trama golpista que derivó a principios de 2023 en el asalto en las sedes de los tres poderes en Brasilia.

La presidenta del STM, jueza Maria Elizabeth Rocha, afirmó a los periodistas que todos tendrán el debido proceso legal, garantizando la amplia defensa de los acusados, y resaltó que se trata de un caso inédito en el que, por primera vez, la corte militar analizará crímenes contra la democracia.

Según la jueza, el proceso creará una jurisprudencia que definirá la posición del tribunal en relación con la preservación y el mantenimiento del Estado Democrático de Derecho, por lo que confía que los jueces, también militares, estén a la altura de su función.

“Por encima de los uniformes se exige una toga, una toga invisible. Ellos ya no forman parte del Alto Mando, no frecuentan cuarteles, son magistrados. Se espera que actúen con imparcialidad”, dijo.

El proceso es una consecuencia de la condena del expresidente y sus aliados por el Supremo Tribunal Federal (STF), en septiembre del año pasado, por su participación en la trama golpista.

La Corte Suprema consideró a Bolsonaro, quien es capitán retirado del Ejército, líder de una organización criminal que actuó para mantenerse en el poder incluso después de la derrota en las elecciones de 2022.

El grupo fue condenado a penas de entre 19 años y 27 años y tres meses de prisión, por delitos como intento de golpe de Estado, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y organización criminal.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: La presidenta del STM, jueza Maria Elizabeth Rocha. (Foto: José Cruz/Agência Brasil).