Minishow completo. La Konga anticipó su gira por Europa y Japón tocando en vivo en el programa de Juana Viale

La banda de Villa Dolores pasó por “Almorzando con Juana” a poco de iniciar una nueva gira internacional.

En los últimos días, el grupo cordobés La Konga se paseó por los medios porteños para promocionar sus próximos compromisos: una inminente gira por Europa que culminará con el debut de la banda en Tokio, Japón, y su regreso al estadio de Vélez, que se concretará en noviembre.

Una de esas apariciones se grabó a finales de la semana pasada pero se pudo ver en pantalla recién este domingo, cuando Pablo Tamagnini, Diego Granadé, Nelson Aguirre y sus músicos oficiaron de número de cierre de un nuevo programa de Almorzando con Juana.

Aunque los cantantes no participaron del segmento principal del ciclo (prometieron su presencia antes del Vélez del 13 de noviembre e invitaron a la conductora al show), dejaron su huella en el cierre del programa, donde dialogaron brevemente con Juana Viale antes de interpretar dos canciones en vivo y en directo.

“Vamos a cantar un poquito a ver si bailan para bar la comida”, acotó Tamagnini al ser recibido por la nieta de Mirtha Legrand. A su turno, Aguirre comentó que en pocas horas más la banda partirá rumbo a Europa, donde el miércoles -y en Milán, Italia- iniciarán una serie de 10 shows distribuidos en Italia, España, Portugal y Andorra. A mediados de octubre, en tanto, viajarán a Japón. Allí se presentarán el martes 21 en el festival Radical Music Network, que se realizará en la capital de ese país.

“Es nuestra primera vez”, admitió el cantante de Villa Dolores. “Muy contentes y muy orgullosos de que el género haya llegado tan lejos. Vamos a un lugar en el que se toca música para todo el mundo así que estamos muy felices de poder llevar nuestro género. Y nada, es algo muy nuevo”, sumó Tamagnini.

A su turno, Granadé aportó su chispa de Traslasierra. “Dormidazo”, según él mismo dijo. “Estamos supercontentos. Nos pasan muchas cosas lindas y ahora estamos contentos porque imaginate que los viajes con esta banda son hermosos, así que lo vamos a disfrutar”, expresó el cantante antes de invitar a Viale al Vélez del jueves 13 de noviembre.

Antes de interpretar Ya no vuelvas, Universo paralelo y El mismo aire, los cantantes prometieron pronta presencia en la mesa para compartir su experiencia en Japón y calentar la previa de su próximo estadio en Buenos Aires.