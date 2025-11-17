Mínima ventaja para Río Grande desde los 7 metros

Ni en el tiempo regular (60’) ni en los dos tiempos suplementarios (de 5’). Recién al cabo de la definición desde el punto penal se concretó la victoria de Río Grande sobre Ushuaia, en el duelo de selecciones mayores femeninas, que organizó la Federación de Handball anteayer, en el gimnasio Integrador, en la Margen Sur de esta ciudad.

RIO GRANDE.- Tras el 35-35, se produjo una nueva igualdad (en 6), que derivó en los penales. Allí Basilio y Márquez anotaron para el dueño de casa, al tiempo que Salgado y Moreira convirtieron para la visita. Vaccari desvió su remate, y Sigel impactó el suyo en el travesaño. Avendaño puso el 3-2 para el local, Maquiavelo contuvo el remate de Barreto, y González hizo lo propio con el de Svetlitze. Finalmente, Sanow mandó el suyo al horizontal, decretando la victoria de Río Grande, que se adjudicó el trofeo en juego, al igual que en el doble match de abril.

La organización del evento –que contó con el auspicio de la Secretaría de Deportes- premió a la arquera Luciana Maquiavelo (37 % de efectividad, con 13/35 en atajadas); y a la juvenil lateral derecha Candela Tauro, como figura del encuentro.

El partido

Ushuaia estuvo al frente del marcador en la inmensa mayoría del cotejo, siendo Rosa Gallegos (9 goles) y Micaela Barreto (8) quienes consolidaron esa ventaja en el inicio. Tras un doblete de Victoria Sanow (9) por la banda derecha, las entrenadas por Mariela López y Jonathan Avendaño se colocaron 9-4, brecha que se extendería hasta el 14-9. USHUAIA. López (E), Moreira, Torino, Sigel, Rodríguez, M.González, Tauro, Irebig, Salgado e Insaurralde (E); Y.González, Gardela, Giménez, Barreto, Gallegos y Sanow.

Río Grande se recuperaría en el último tercio del primer tiempo, con un par de escapadas de Estefanía Torres (6) y los certeros envíos de Katherine Avendaño (solamente fallaría uno de sus 9 tiros), más las asistencias de Martina Svetlitze (4) y Dalma Montaña (4), quedando abajo por la mínima (17-18) al llegar al entretiempo.

En la reanudación, dos penales consecutivos de Brisa Basilio le permitieron ponerse en ganancia (19-18) a las dirigidas por Luca Heredia y Facundo Balza, que tras el 20-21 tuvieron su mejor pasaje, con un par de anotaciones y un robo y posterior asistencia de Camila Ampuero (5) para Torres (27-23), cuando promediaba el período.

Menos de 5’ les demandó a las capitalinas igualar en 28, ante las fallas en la marca del rival. En la continuidad se alejarían por tres (34-31, a los 26’).

Enseguida sobrevino la falta de Gallegos sobre Torres que le valió la roja directa a aquella, y el 33-34 de Basilio, desde los 7 metros. Barreto falló un penal, empató Torres (28:40), desniveló Sanow (29:10), volvió a igualar Basilio desde la línea de sentencia (29:25), mientras que Tauro –desde 8 metros y con marca- desvió el tiro del final.

El suplementario

La extremo izquierdo Basilio (4) y Yoana González (3) se destacaron en este período, donde Río Grande no abandonó la delantera. La riograndense puso el 40-38 (4:00 del PT) tras una gran media vuelta, la ushuaiense descontó a 10” del cambio de lado, ya con Maquiavelo en lugar de Lorena Pérez bajo los tres palos. Al minuto, la central Natalia Gatica restableció la brecha, y sobre los 2:30 González –en acción individual- logró emparejar en 41.

Tres veces le negó el gol Maquiavelo a Tauro (3:45, 3:55 –penal- y 4:30 -en solitario-), con la exclusión de Camila Medina en los 90” de cierre.

R.GRANDE (3) (6) (35) * (35) (6) (2) USHUAIA

N°/Jugadora G A D As. N°/Jugadora G A D As.

16.Lorena Pérez -19 -3 -4 0 18.Melanie González -41 -15 -7 0

8.Mariela Bertellotti 1 2 1 0 14.Victoria Sanow 9 1 1 0

11.Estefanía Torres 6 1 0 2 2.Micaela Barreto 8 1 2 8

13.Camila Medina 4 3 1 4 9.Evelin Moreira 1 3 1 0

14.Camila Ampuero 5 1 1 2 10.Agustina Sigel 3 0 1 0

1.Martina Svetlittze 2 4 0 5 3.Rosa Gallegos 9 2 2 0

12.Magalí Vaccari 2 0 1 0 6.Daniela Salgado 2 1 0 1

17.Luciana Maquiavelo -22 -13 -8 0 7.Claudia Irebig 0 1 0 0

3.Estefanía Medina 0 1 0 0 8.Giménez 0 0 0 0

5.Katherine Avendaño 8 0 1 0 4.Candela Tauro 6 6 3 4

4.Lucía Márquez 1 0 0 1 5.Estefanía Rodríguez 0 1 0 0

15.Dalma Montaña 0 0 0 4 17.Ornella Torino 0 0 0 0

10.Eugenia Vargas 1 0 1 2 15.Yoana González 3 0 1 0

7.Brisa Basilio 9 3 1 1 11.Luz Gardela 0 0 1 0

6.Natalia Gatica 2 0 0 0

E: L.Heredia/F.Balza 41 15 7 21 E: M.López/Insaurralde 41 16 12 13

Progresión (c/5’): PT: 2-3/5-8/7-12/10-14/14-16/17-18. ST: 19-20/24-21/27-23/28-28/31-33/35-35. PTS: 40-39. STS: 41-41. Definición desde el punto penal: Basilio (RG) 1-0; Salgado (U) 1-1; Márquez (RG) 2-1; Moreira (U) 2-2; Vaccari (RG) desviado; Sigel (U) travesaño; Avendaño (RG) 3-2; Barreto (U) atajado; Svetlitze (RG) atajado; Sanow (U) travesaño. % ataque (goles/remates): RG 65 % (41/63), U 60 % (41/68). % arqueras (atajadas/tiros al arco): RG 28 % (16/57): Pérez 14 % (3/22), Maquiavelo 37% (13/35); U 27 % (15/56). Penales: RG 9 (6 goles: Basilio 5, Márquez 1; 1 atajado a Vaccari; 2 desviados por Avendaño y Vargas), U 8 (4 goles: Gallegos 2; Tauro y Barreto 1; 3 atajados a Tauro -2- y Gallegos; 1 desviado por Barreto). Pérdidas/Recuperos: RG 23/10, U 21/13. Exclusiones (2’): RG 4 (C.Medina 2; Vaccari y Avendaño 1), U 5 (Barreto 2; Gallegos, Moreira e Irebig 1). Amonestaciones: RG 0, U 1 (Barreto). Descalificaciones: RG 0, U 1 (ST 27:39 Gallegos). Arbitros: Joaquín Obispo/Zacarías Ramírez (ambos de RG). Motivo: Provincial de Selecciones Mayores Femeninas. Gimnasio: Integrador (15/11). Nota: G (goles), A (atajados), D (desviados) y As. (asistencias); en negativo están los valores de las arqueras; los goles y las sanciones son tomados de la planilla oficial.