Miles de vecinos disfrutaron el encendido del arbolito de Navidad en Ushuaia

Ante una multitud de vecinos y vecinas que se acercaron al Cartel de Ushuaia, en la Pasarela “Luis Pedro Fique”, la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante el tradicional encendido del árbol navideño, en una jornada especial donde miles de ushuaienses esperaron la medianoche para dar inicio al 8 de diciembre.

La propuesta, que marca el inicio del calendario de las fiestas de fin de año, contó con las presentaciones artísticas de Sashu DJ, Sur Andino y La 70/30, que compartieron junto a las y los asistentes una noche mágica con música y baile en familia. Asimismo, vecinos, vecinas y turistas provenientes de distintos puntos del país y del exterior pudieron disfrutar del Paseo Navideño, una propuesta integral con adornos realizados con materiales recuperados que, junto al encendido del Árbol Navideño, visten el espacio con espíritu navideño e iluminan la ciudad desde el Paseo de las Rosas hasta el Cartel de Ushuaia.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, destacó que “nos pone muy contentos la gran convocatoria que este festejo popular y tradicional tiene entre los vecinos y vecinas, que como cada año se acercan a compartir en familia el encendido del Árbol Navideño, disfrutando también del talento de nuestras y nuestros artistas fueguinos. Vivimos una gran fiesta popular, llena de alegría, encuentro y música”.

En esa misma línea, la funcionaria remarcó que “es gracias al trabajo articulado con las secretarías de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, y de Hábitat y Ambiente, que realizamos la puesta en valor de este espacio para las fiestas, siguiendo la línea que nos propone el intendente Walter Vuoto de fortalecer los espacios de encuentro, embellecer la ciudad y seguir generando instancias de disfrute para toda la comunidad. Invitamos a las y los vecinos a seguir disfrutando del Paseo Navideño creado y emplazado por las y los trabajadores municipales”.