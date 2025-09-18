Miles de personas protestan en el centro de Londres contra la visita del Estado de Trump al Reino Unido

Miles de manifestantes marcharon por el centro de Londres para protestar contra la segunda visita del Estado del presidente Donald Trump, al Reino Unido, mientras el mandatario estadounidense era agasajado en el Castillo de Windsor por la familia real.



LONDRES (Xinhua/NA).- Los manifestantes llevaban pancartas que criticaban las políticas estadounidenses sobre inmigración, Gaza y el cambio climático, y marcharon al ritmo de trompetas y tambores desde Portland Place hasta Parliament Square.

Una ciudadana estadounidense, que se identificó como Amanda, afirmó que viajó desde Los Ángeles a Londres sólo para participar en la protesta.

“Creo que todo es muy complicado ahora mismo. No tenemos un buen liderazgo y estoy muy preocupada por el rumbo que están tomando Estados Unidos y el mundo”, declaró.

El Gobierno británico señaló el martes que Reino Unido y Estados Unidos llegaron a un acuerdo tecnológico multimillonario durante la visita de Trump para impulsar áreas de rápido crecimiento como la inteligencia artificial, la informática cuántica y la energía nuclear y señaló además que Google abrirá un centro de datos en Waltham Cross, Hertfordshire.

Philip Threlfall, residente de Hitchin, una ciudad en Hertfordshire, indicó a la agencia de noticias Xinhua que construir un centro de ese tipo es “inevitable”, pero “será algo malo para todos, consumirá energía, acabará con los humedales y producirá la misma basura vieja una y otra vez”.

La Policía Metropolitana informó que calcula que la asistencia a la protesta fue de unas 5.000 personas. El martes anunció que se desplegarían más de 1.600 agentes para la gran manifestación y advirtió que el evento debía concluir a las 19:00 hora local.

La manifestación fue organizada por el grupo “Stop Trump Coalition”, que también encabezó una protesta en Windsor el martes por la noche con casi 100 residentes de Windsor y de otras partes del Reino Unido antes de la llegada de Trump.

El Palacio de Buckingham informó que Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, tienen previsto celebrar una reunión bilateral hoy jueves, último día de la visita, en Chequers, la residencia de campo del primer ministro.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Otro protagonista de las protestas contra Donald Trump en Londres fue el «Trump Dumper», un muñeco robot que representa al presidente estadounidense sentado en un inodoro mientras envía mensajes en su teléfono celular. También habla repitiendo los controvertidos tuits del mandatario de Estados Unidos. EPA.

