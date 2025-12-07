Miles de fueguinos disfrutaron del Corderock en la Misión Salesiana

Una verdadera fiesta para todos los concurrentes de una jornada musical realizada en la Misión Salesiana de Río Grande, con bandas fueguinas y artistas de renombre como Javier Calamaro, Los Tipitos, Eruca Sativa y The Police Men. El festival de rock sumó además propuestas gastronómicas, cerveceras y espacios recreativos para toda la familia.

RÍO GRANDE.- La Misión Salesiana fue este sábado el epicentro de una verdadera fiesta musical que reunió a miles de vecinos en la primera edición del “Corderock”, el festival organizado por la productora “Vas al Rock”, que ofreció más de diez horas de música, gastronomía y propuestas recreativas.

La grilla combinó artistas de renombre nacional —The Police Men, Javier Calamaro, Los Tipitos y Eruca Sativa— con el talento local de Grito Sagrado, Viejo Reyes, Sicarios, La Juntada Rock y 1038, que se presentaron en un escenario ubicado cerca del ingreso principal y fueron acompañados por un público entusiasta.

El evento incluyó además un patio cervecero, feria de artesanías y un extenso corredor gastronómico, donde el tradicional cordero a la estaca se convirtió en el gran protagonista culinario. Las familias contaron con un espacio de recreación especialmente acondicionado para niñas y niños.

El buen clima acompañó la jornada, favoreciendo la gran afluencia de asistentes y el movimiento de los puestos comerciales. Con un ambiente festivo y una destacada respuesta del público, el Corderock cerró su primera edición con un balance positivo y la expectativa de consolidarse como una propuesta cultural fija en el calendario de la ciudad.

La jornada cerró con gran satisfacción por parte del público y de los organizadores, consolidando este primer Corderock como una propuesta cultural masiva que promete volver a instalarse en el calendario musical de la ciudad.

A continuación, El Sureño comparte una selección de imágenes que reflejan momentos de este gran evento musical

Grupo The Police Men – Foto: Camila Guerrero

Grupo The Police Men – Foto: Camila Guerrero

Javier Calamaro – Foto: Camila Guerrero

Javier Calamaro y su grupo – Foto: Camila Guerrero

Grupo Los Tipitos – Foto: Camila Guerrero

Grupo Los Tipitos – Foto: Camila Guerrero

Grupo Eruca Sativa – foto: Patricia Carolina Romero

Bandas musicales de la provincia