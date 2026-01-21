Milei y un guiño a Donald Trump en Davos: “Make Argentina great again“

El presidente Javier Milei le hizo un guiño al mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, al nombrar un clásica frase “Make America great again”.

BUENOS AIRES (NA).- “Bajamos la inflación del 300 al 30 por ciento”, remarcó Milei al brindar un discurso en el Foro de Davos, y destacó las reformas impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.

En ese marco, expresó: “Esto es ´Make Argentina great again”, al destacar las “13.500 reformas estructurales” en dicha cartera y que, según Milei “permitieron el crecimiento de Argentina” porque “regular mata el rendimiento” y “merma el crecimiento”.

“Es fundamental resolver los desequilibrios del mercado”, sostuvo Milei

El presidente Javier Milei aseguró esta tarde que “es fundamental resolver los desequilibrios del mercado”, al participar del Foro de Davos, en Suiza.

El mandatario nacional sostuvo que es imprescindible “defender el derecho a la vida y a la libertad”, al tiempo que señaló que “el derecho a la propiedad y el principio de no agresión contra otro ser humano, que incluye la agresión física o cualquier amenaza del uso de la fuerza”.

“Los políticos deben dejar de fastidiar a los que están tratando de hacer un mundo mejor”, resaltó Milei.

“El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo”

El presidente Javier Milei afirmó que “el capitalismo de libre comercio es el único sistema justo”.

“El socialismo suena lindo, pero termina mal”, sostuvo el mandatario nacional.

Su discurso tiene lugar luego del de su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien volvió a reavivar la polémica por Groenlandia y lanzó advertencia a Europa.

Para continuar con la consolidación de los lazos con Estados Unidos, el presidente argentino participará mañana jueves a las 10.30hs. en la firma del acta fundacional del Consejo de la Paz impulsada por Trump, en Davos.

Este nuevo organismo tiene como principal objetivo conseguir acuerdos para frenar los conflictos en zonas de guerra y bregar por la paz en el mundo; con especial particularidad se centrarán primero en solucionar la situación en la Franja de Gaza y luego trabajar para mitigar y detener las acciones terroristas a nivel global, y así funcionar como una alternativa de la ONU.

Como actividades finales, Milei será parte de una serie de entrevistas, la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en Jefe, Zanny Minton Beddoes. A las 14hs (hora argentina), emprenderá junto su comitiva el regreso al país. El aterrizaje será este viernes las 6.00hs.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente Javier Milei realiza su presentación en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Autor: Captura/NA.