Milei viajó Estados Unidos para reunirse con empresarios

El Presidente aterrizó en Los Ángeles para disertar en el Instituto Milken y mantener encuentros con Ryan McInerney, CEO de Visa, y Mark Nelson, vicepresidente de Chevron.

BUENOS AIRES (NA).- El presidente Javier Milei inició el miércoles por la noche su viaje oficial a Estados Unidos, donde mantendrá una agenda cargada de reuniones políticas, empresariales y de divulgación científica en la ciudad de Los Ángeles.

El mandatario partió a las 23:00 en un vuelo especial con destino a la costa oeste norteamericana, con una escala técnica prevista en Lima. Milei arribó a las 13:00 (hora argentina), tras lo cual se trasladó a su lugar de alojamiento.

Según la agenda oficial, a las 17:30 Milei compartió un almuerzo con la astronauta Noel del Castro y luego, a las 20:30, se reunió con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken.

A las 21:15, el jefe de Estado, junto al ministro de Economía Luis Caputo y el embajador en Washington, Alejandro Oxenford, tenían previsto un encuentro con un grupo de líderes empresariales y de inversión.

La jornada continuaba con una reunión a las 23:00 con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson, y media hora más tarde con el empresario Andy Kleinman.

Hoy, a las 14:00, el Presidente y su comitiva emprenderán el regreso hacia la Argentina, con llegada prevista al aeropuerto de Ezeiza el sábado 6 a las 4 de la madrugada.