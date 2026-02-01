¿Milei va a fondo para voltear a un gobernador?

Javier Milei está obsesionado con Tierra del Fuego. Dio el primer paso con la intervención del puerto de Ushuaia pero va por más: quiere la cabeza del gobernador, Gustavo Melella. Y tiene un plan. ¿Irá por la intervención de la provincia?

En Casa Rosada lo dicen sin tapujos ni complejos: «Vamos por el gobernador», vitorea a viva voz una de las principales figuras del Gobierno ante El Destape.

«Primero fuimos a buscar irregularidades en el puerto e hicieron un desastre. Las encontramos. Si avanza en la Justicia, va a salpicar al gobernador, que es el responsable. Y si sucede, vamos a por ir por el gobernador», afirmó a El Destape una fuente libertaria al tanto de toda la operación dentro de Balcarce 50.

Por ahora nadie quiere nombrar la palabra «intervención» de la provincia. Suele ser un tema delicado y que a veces es un boomerang que le ha jugado en contra a Milei con declaraciones irresponsables, como sucedió por ejemplo con Axel Kicillof y la posibilidad de hacer una intromisión en Buenos Aires de parte del Jefe de Estado.

Las sospechas de una operación con Estados Unidos y Donald Trump desde atrás aumentan día a día y crecen con los llamativos vuelos aterrizados en la zona de aviones de esa procedencia con delegaciones norteamericanas. Por ahora, solo sospechas y rumores. Sin certezas. El Gobierno intenta negarlo y despegar a EEUU. La zona es de especial interés de ese país.

Melella resiste. El gobernador es uno de los más críticos de este Gobierno desde que arrancó su gestión. Forma parte de la liga de mandatarios peronistas opositores a Milei. El Presidente va a fondo.

Mientras tanto, el Gobierno mira a otras provincias en su objetivo de lograr aprobar la reforma laboral antes de mitad de año. Necesita media sanción en febrero en el Senado.

Por eso negocia a contrarreloj con los gobernadores aliados, que reclaman que un artículo de la ley laboral les «come» 1500 millones de pesos anuales. Milei no quiere ceder. Quiere que la ley salga tal cual está.

¿Cuál es la forma de convencer a los mandatarios? Con recursos post aprobación de la ley. Primero que los senadores y diputados que les responden a ellos levanten la mano a favor de la reforma y luego habrá forma de suplir esos rojos en las provincias.

«No vamos a tocar nada del espíritu de la ley. Estamos modificando algunas cosas pero que tienen que ver con la redacción del proyecto, nada más. No se va a tocar nada sustancial. Que se apruebe así y después vemos», expresó a El Destape uno de los negociadores de Milei.

En el Gobierno barajan algunos escenarios: que la oposición intente meter en el recinto cambios es uno de ellos. «Vamos a tratar de que eso no suceda», responden en Rosada. Y la otra es negociar previamente con los gobernadores otros ítems por fuera de la reforma laboral. Uno de esos ejemplos es coparticipar el Impuesto al Cheque. Es una de las premisas que están arriba de la mesa y Luis Caputo analiza. Los mandatarios dicen que perderán millones con el artículo de las Ganancias de las Sociedades. «Igual lo van a recuperar con los 500 mil empleos que se van a generar en el país», respondió otro de los negociadores de Milei ante este portal.

Por otro lado, una incógnita gira alrededor del mundo libertario: ¿Dónde está Iñaki Gutiérrez? El influencer libertario pasó un verano de terror luego del accidente que protagonizó su novia, Eugenia Rolón. La libertaria manejaba alcoholizada cuando chocó contra un poste en Mar de Ajó y dio positivo en alcoholemia con 1,89 g/l en sangre.

Iñaki este año no participará de actos libertarios y estará alejado de la vida política. Según explicaron en su entorno, se tomará un «año sabático» del mundo político y no aparecerá por la Casa Rosada.

La segunda mitad del año pasado estuvo muy activo, convocado por Milei y su hermana, Karina. Fue parte clave del proceso electoral que terminó con un triunfo en octubre para LLA. De hecho, Iñaki recorrió provincias. Se movió siempre pegado a la órbita de los armadores de Eduardo «Lule» Menem. Estuvo muy presente en Balcarce 50 en el ala Menem.

«Me tengo que dedicar a estudiar en 2026 así que no voy a aparecer», le escucharon decir a Iñaki, que estudia Derecho y Economía. Prometen en su entorno que en las elecciones de 2027 volverá para apoyar al Presidente. Por ahora, dicen, sigue en pareja con Rolón tras el escándalo veraniego. Y tendrá esporádicas apariciones en sus canales de redes sociales.

Por Jonathan Heguier / El Destape