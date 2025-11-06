Milei reunió a diputados y senadores en la Casa Rosada

La intención del encuentro fue aceitar la coordinación entre los libertarios y sus aliados para aunar esfuerzos y sancionar el paquete de leyes estructurales que impulsará el Gobierno.

BUENOS AIRES (NA).- El presidente Javier Milei recibió ayer en Casa Rosada a diputados de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO y a senadores libertarios electos, con la intención de mostrar una imagen que le permita reflejar la nueva composición violeta en ambas cámaras.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Héroes de Malvinas, ubicado en la planta baja de Casa Rosada, y se realizó el día después de la primera convocatoria que encabezó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con diputados electos por el espacio en los comicios del 26 de octubre.

Si bien el llamado lo efectivizó la funcionaria, el mandatario lideró el encuentro con más de 120 personas en una foto que le permita reflejar la nueva composición violeta en ambas cámaras.

En la previa al intercambio, el jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, reveló: “Vinimos con todo el bloque para tener una reunión de trabajo. El objetivo es trabajar en equipo como lo venimos haciendo”.

Lo propio hizo Bartolomé Abdala, presidente previsional del Senado, quien propuso avanzar en nuevos acuerdos legislativos con sectores no peronistas.

“Este tipo de reuniones son importantes. Demuestran el crecimiento de nuestro espacio político, de La Libertad Avanza, y amerita estar siempre atento, escuchando las novedades y acompañar las reformas que tanto necesita la república”, remarcó.

Asimismo, reveló detalles de la convocatoria libertaria del pasado martes, en Casa Rosada, y contó que Karina Milei les pidió “profundizar y trabajar inteligentemente el tema de las reformas”.

“Sabemos que tenemos que seguir dialogando y buscando el acuerdo con los sectores no alineados, con el kirchnerismo”, sentenció.

A partir del 10 de diciembre, La Libertad Avanza contará con 88 diputados y junto a los aliados del PRO, que tiene 17 diputados, la UCR con 6 y Liga del Interior con 3, alcanzará la primera minoría con 115 diputados, con lo cual le quedará solo tener acuerdos con 14 legisladores para alcanzar el quórum de 129 legisladores.