Milei recibirá al presidente electo de Chile, José Antonio Kast

El presidente Javier Milei recibirá hoy al mediodía al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes oficiales.

BUENOS AIRES (NA).- El electo presidente viajará a Buenos Aires como primera actividad luego de la victoria en la segunda vuelta, donde se impuso por sobre la candidata oficialista Jeannette Jara por casi el 60% de los votos.

El referente del Partido Republicano intenta cumplir con su voluntad de potenciar el vínculo con la República Argentina y aceitar la relación con el libertario con el que se reunirá este martes al mediodía en Casa Rosada.

Kast visitará el Salón Blanco del Palacio de Gobierno como primera visita como mandatario electo; si bien la agenda aún está en pleno diseño, podría incluir una entrevista con el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, José Luis Daza, de nacionalidad chilena.

Como gestualidad, Kast repitió la frase que popularizó Javier Milei a modo de celebración del resultado electoral. “Viva la libertad, carajo”, vociferó el chileno, que asumirá a la presidencia el 11 de marzo.