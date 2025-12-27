Milei libera vuelos nocturnos y simplifica reglas aéreas

El Gobierno nacional profundizó la desregulación del sector aerocomercial con una serie de cambios normativos que apuntan a simplificar procesos, reducir costos y ampliar la actividad aérea en todo el país. Entre las principales novedades se destacan la habilitación de vuelos visuales nocturnos y la eliminación de la obligatoriedad de presentar planes de vuelo para la aviación privada, salvo en zonas de vigilancia especial.

BUENOS AIRES.- Las modificaciones fueron introducidas mediante enmiendas a las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) y entrarán en vigencia a partir del 1° de marzo de 2026. Desde la Secretaría de Transporte señalaron que el objetivo es modernizar el marco regulatorio y alinearlo con estándares internacionales, eliminando exigencias consideradas burocráticas.

Uno de los cambios más relevantes es que los vuelos privados dentro del país ya no deberán presentar plan de vuelo ante el Estado, excepto en áreas sensibles vinculadas al control del narcotráfico, ubicadas al norte del paralelo 29 sur. En esos casos, las aeronaves deberán contar con sistemas de seguimiento en tiempo real (ADSB). Según explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la medida reduce tiempos y trámites que afectaban la operación cotidiana de la aviación general.

Asimismo, se eliminó la prohibición del vuelo visual nocturno en todo el territorio nacional, una restricción que hasta ahora limitaba las operaciones que no se realizaban bajo reglas instrumentales. Desde el Gobierno sostienen que esta flexibilización permitirá ampliar la oferta de vuelos y mejorar la conectividad, especialmente en aeródromos regionales.

En paralelo, se derogó para el transporte aéreo comercial la exigencia de la antigua licencia comercial de primera, considerada innecesaria y costosa para la formación de pilotos. La medida busca aumentar la disponibilidad de tripulaciones en un contexto de crecimiento del mercado aerocomercial.

Además, se simplificaron requisitos para la aviación no regular y se habilitó que aeronaves de pequeño porte, con menos de diez pasajeros, puedan operar con un solo piloto, previa autorización de la ANAC. Según el Ejecutivo, el nuevo esquema permitirá reducir costos operativos y favorecer una mayor oferta de servicios aéreos en distintas regiones del país.

En 2024, recordamos que Aerolíneas Argentinas anunciaba el regreso de sus vuelos nocturnos en la franja horaria entre las 23:00 y las 3:00.

FUENTE: REPORTUR.com.ar