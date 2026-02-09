Milei devolvió el Sable Corvo a Granaderos

El presidente Javier Milei encabezó el acto en conmemoración al 213° Aniversario del Combate de San Lorenzo, y realizó la entrega del Sable Corvo del General San Martín al Regimiento de Granaderos.

SAN LORENZO (Santa Fe).- En su discurso, el Presidente definió al Sable Corvo del General San Martín como “el símbolo material más poderoso de la Nación Argentina” y lo calificó como “una reliquia sagrada que recuerda que la libertad es inclaudicable”.

“Hoy estamos aquí para conmemorar el aniversario del combate que dio inicio a nuestra campaña libertadora. En este mismo campo, nuestros granaderos derramaron su sangre por una patria que se estaba gestando y fueron victoriosos”, expresó el mandatario, quien destacó al Regimiento de Granaderos a Caballo como “los protectores de la llama de la libertad”.

En ese marco, Milei aseguró que “la gesta sanmartiniana fue una verdadera revolución que rompió con un pasado de opresión y permitió que las Provincias Unidas se pusieran de pie por primera vez en su historia”, iniciando un camino que las llevó a convertirse “en una nación que sería potencia”.

El sable “es más que un objeto histórico: es una reliquia nacional que tiene incrustada en ella el alma de nuestra nación y que porta también el espíritu de la independencia y la certeza de que somos un país soberano”. En ese sentido, agregó que mientras permanezca resguardado, “sabremos que somos argentinos y que nuestra misión de llevarle libertad al continente sigue más viva que nunca”.

Asimismo, el Presidente destacó que “durante años la política se dedicó a deslegitimar el rol de la defensa, del mando y de la soberanía como pilares fundamentales de nuestra nación. Nuestra tarea es poner las cosas en su lugar”.

“Honrar a San Martín es lograr que nuestra nación se sienta verdaderamente libre y grande”, afirmó Milei, al señalar que se trata de “un compromiso histórico prioritario e inclaudicable”. En ese marco, sostuvo que el Estado nacional “devuelve al Regimiento de Granaderos el honor de custodiar el Sable Corvo”, saldando “una deuda histórica” con la institución creada por el propio Libertador.

La ceremonia recordó el único combate librado en suelo argentino por el general José de San Martín junto a su Regimiento de Granaderos a Caballo, hecho que marcó el inicio de la gesta libertadora de medio continente. En el marco del acto, se formalizó además la entrega en custodia del Sable Corvo, reliquia histórica del Libertador, al cuerpo militar que él mismo fundó.