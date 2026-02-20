Milei debutó en el Consejo de Paz con Trump

El jefe de Estado argentino elogió la decisión de Donald Trump de crear el Consejo de la Paz. Por su parte, el líder de la Casa Blanca interrumpió su discurso en la cumbre para saludar a Milei y expresarle su apoyo públicamente.

BUENOS AIRES (NA).- El presidente Javier Milei ofreció ayer un discurso breve, conciso y con elogios a Donald Trump en la jornada inaugural del Consejo de Paz que fundó el mandatario de Estados Unidos y se mostró entusiasmado por “posicionar” a Argentina en el mundo.

En Washington D.C, el jefe de Estado argentino elogió la decisión de su par norteamericano de crear el Consejo de la Paz y adelantó que los Cascos Blancos nacionales estarán a disposición de este órgano.

La exposición del presidente comenzó con la afirmación de que “la nueva Argentina ha adoptado una posición clara en política exterior: defendemos de forma inclaudicable el derecho a la vida, la libertad y la propiedad y sus instituciones derivadas, la igualdad de la ley, la libertad de expresión y el libre comercio”.

Dijo que “la defensa de esos derechos no es negociable, es un prerrequisito para la paz. Pero no todos los actores internacionales juegan con las mismas reglas. Hay quienes rechazan esos derechos, los pisotean y se benefician de lo que los demás respeten”, acotó.

“Frente a ellos, la buena voluntad no alcanza. Necesitamos instituciones con voluntad y capacidad de hacer valer las reglas. La paz duradera no se construye sobre consensos que ceden en lo fundamental, se construye sobre la determinación de defenderlo”, planteó.

El viaje exprés que hizo a Washington D.C. fue totalmente positivo desde la óptica libertaria, en medio del debate por la reforma laboral en Argentina.

Para el presidente, la estadía en suelo norteamericano fue una oportunidad inmejorable de “posicionar a la Argentina en el tablero internacional”.

El jefe de Estado, además de dar el presente en este evento que suscitó la atención de todos los medios internacionales, volvió a tomar contacto con el mandatario norteamericano, en una muestra de que la relación transita por un momento inmejorable.

Con un hecho que desde el oficialismo y sus adherentes se encargaron de resaltar durante toda la jornada del jueves a través de las redes sociales: el líder de la Casa Blanca interrumpió su discurso en la cumbre para saludar a Milei y expresarle su apoyo públicamente.

“El gesto refleja el nivel de reconocimiento que el presidente argentino está logrando en la escena internacional”, es la lectura que hacen en La Libertad Avanza sobre las palabras del representante de los republicanos hacia la figura libertaria.

A ese punto se le añade que el economista aprovechó la actividad para acercarse a otras figuras, como Viktor Orban, el primer ministro de Hungría y con quien se lo vio bromeando y cantando una canción de Elvis Presley. Una relación que podría derivar en futuros acuerdos comerciales.

El presidente tenía previsto seguir de cerca el desenlace de la votación del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados y pisar suelo argentino a las 7.30 de mañana.