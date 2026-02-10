México: Sheinbaum dice que “no se puede ahorcar” al pueblo cubano ni a países que buscan ayudarlo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que su Gobierno continuará brindando ayuda humanitaria a Cuba a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos a los países que comercian o envían petróleo a la nación caribeña.

MÉXICO (Xinhua/NA).- “Va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario, nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba, por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos de una manera muy injusta”, afirmó Sheinbaum en su habitual conferencia matutina.

Desde Palacio Nacional explicó que el decreto firmado por su par estadounidense, Donald Trump, prevé aranceles para los países que exporten crudo a Cuba por lo que reiteró que su equipo buscará por la vía diplomática se siga enviando petróleo a Cuba y no se vea afectado el país latinoamericano con los aranceles de Estados Unidos.

“No se puede ahorcar así a un pueblo de esa manera, es muy injusto”, insistió Sheinbaum, quien envió este fin de semana dos buques de la Armada de México con 814 toneladas de víveres hacia Cuba.

La presidenta también hizo un llamado a Estados Unidos y a la comunidad internacional para que reconsideren estas sanciones y brinden respaldo al pueblo cubano en medio de las dificultades que enfrenta.

Sheinbaum subrayó que México mantiene su compromiso de solidaridad con Cuba y otros países que requieren asistencia, independientemente de cualquier ideología política.

De acuerdo con el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez, México exportó petróleo a Cuba en 2025 por un valor de 496 millones de dólares, cifra que representó menos del 1 por ciento de la producción total de la empresa pública del Estado.

Este comercio se realizó en el marco de un contrato vigente entre ambas naciones. La postura del Gobierno mexicano refuerza su relación histórica con Cuba y su política exterior basada en la cooperación y la ayuda humanitaria, aún frente a las presiones internacionales.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, habla en el Palacio Nacional de México, en la ciudad de México, capital de México. Foto: Xinhua/Francisco Cañedo.