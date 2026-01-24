México se prepara ante posible crisis energética por tormenta invernal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que el país ha comenzado a aplicar medidas preventivas ante el riesgo de una nueva crisis energética provocada por la tormenta invernal que afectará el fin de semana al norte del territorio mexicano y una parte importante de Estados Unidos.

MÉXICO (Xinhua/NA).- Durante su conferencia de prensa diaria, celebrada en esta ocasión desde la Base Aeronaval del estado de Veracruz (golfo de México), la mandataria aseguró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está implementando estrategias para evitar un impacto significativo en el suministro de gas y electricidad, como ocurrido en 2021.

Sheinbaum explicó que, si bien no se prevén daños graves a la población, las condiciones climáticas extremas podrían generar un incremento en los precios del gas natural importado desde el estado estadounidense de Texas, así como una eventual reducción en su disponibilidad debido al congelamiento de ductos.

“La mayor parte del gas que consumimos viene de Texas y puede haber, primero, un aumento de los precios, (ya) que hay un contrato especial con las empresas que suministran este gas y, por otro lado, la posibilidad (…) de que hubiera menor disposición de gas natural”, detalló.

Por su parte, la Secretaría (ministerio) de Energía y la CFE señalaron en un comunicado conjunto que se monitorea de manera permanente el avance del fenómeno meteorológico y ya se anticipan acciones estratégicas para garantizar el suministro eléctrico y minimizar los riesgos operativos ante posibles interrupciones en las entregas de gas natural.

