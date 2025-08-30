México recibirá al secretario de Estado de EEUU para entendimiento en seguridad con “respeto” a soberanía

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que el 3 de septiembre próximo recibirá al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con la intención de cerrar un marco de entendimiento en seguridad que garantiza el respeto a la soberanía y la no intervención en territorio mexicano.

MEXICO (Xinhua/NA).- Sheinbaum explicó en su conferencia diaria desde el Palacio Nacional de la Ciudad de México que el acuerdo de entendimiento se ha trabajado durante varios meses de negociaciones y “jamás vamos a permitir algo que viole nuestro territorio”.

“Ellos planteaban mayor intervención en nuestro país y nosotros dijimos que no”, dijo la mandataria mexicana y aclaró que más que un acuerdo, “es el entendimiento que estamos teniendo” y todo ello, en el marco del “respeto” a las soberanías, la confianza mutua y la responsabilidad compartida.

La mandataria mexicana indicó que a partir de este compromiso, se busca que ambas partes alcancen un esquema similar al denominado Entendimiento Bicentenario de 2021, un plan de acción que tuvo como objetivo compartido disminuir las adicciones y los homicidios, así como el tráfico de armas, personas y drogas entre las dos naciones.

“Hay un entendimiento que estamos acordando con el Gobierno de los Estados Unidos para el tema de seguridad, de investigaciones conjuntas, de compartir información, de capacitación de los dos lados”, ahondó Sheinbaum.

Dijo que además del tema de la seguridad, se aprovechará la visita de Rubio al país para darle a conocer lo que se hace en México en otros rubros y abordar también asuntos como la situación de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos.

Será la primera visita de Rubio a México como secretario de Estado, en el contexto de las tensiones entre ambos países, en particular desde que comenzó el Gobierno del presidente Donald Trump, quien desde enero pasado ha exigido a México una estrategia de seguridad más efectiva.

Trump ha impuesto aranceles a productos mexicanos con el argumento de que haya mayores acciones para disminuir el flujo de fentanilo a territorio estadounidense y combatir a los cárteles de la droga que consideran como terroristas.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Imagen cedida por la Presidencia de México de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sonriendo durante su conferencia de prensa , en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, capital de México. FOTO: (Xinhua/Presidencia de México)/ NA.