México: más de 60 fallecidos por hechos violentos tras muerte del capo narco El Mencho

El ministro de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó que más de 60 personas, entre efectivos de la Guardia Nacional, narcotraficantes y funcionarios, murieron tras los episodios de violencia que se desencadenaron al conocerse la muerte del capo Rubén Nemesio Oserguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-

BUENOS AIRES (NA).- La muerte de El Mencho provocó “27 ataques cobardes contra las autoridades en Jalisco”, dijo García Harfuch. En esos incidentes perdieron la vida 25 efectivos de la Guardia Nacional, un custodio y un funcionario de la Fiscalía General del Estado. Además, fallecieron una mujer ajena a los hechos y 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada murieron durante los ataques, precisó.

En Michoacán se reportaron tres agresiones, con un saldo de cuatro presuntos delincuentes abatidos y 15 efectivos lesionados.

Al menos 70 personas fueron arrestadas en siete estados.

“Estamos siguiendo de cerca cualquier tipo de reacción o reestructuración dentro del cártel que pueda conducir a la violencia”, dijo, reportaron diarios mexicanos y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, informó que 2.500 efectivos se desplegaron anoche para reforzar la presencia militar en medio de los recientes disturbios en el país.

“Desde anoche, se desplegó más personal militar en Jalisco y en los estados vecino, 2.500 efectivos de refuerzo”, declaró el general Ricardo Trevilla Trejo en una conferencia de prensa el lunes.

Ya había alrededor de 7.000 efectivos estacionados en Jalisco, afirmó.

El funcionario afirmó que “se restableció la normalidad” tras el despliegue de personal militar tras la muerte del capo narco El Mencho en un operativo militar el domingo.

Pareja sentimental de El Mencho fue clave para dar con su paradero

El secretario de Defensa Nacional (Sedena) de México, general Ricardo Trevilla Trejo, dijo que la ubicación del capo narco Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se logró gracias a que siguieron a una de sus parejas sentimentales hasta la localidad de Tapalpa, en Jalisco, y precisó que el saldo del enfrentamiento con custodios del capo narco fue de ocho muertos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y dos efectivos heridos.

Trevilla Trejo, quien estaba junto a la presidenta de México Claudia Sheinbaum al dar un informe a la prensa, narró que el pasado 20 de febrero se ubicó a una persona de confianza del “Mencho”, quien trasladó a una de las mujeres del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hasta su posición.

Tras la salida de la mujer un día después, 21 de febrero, la inteligencia militar mantuvo vigilancia en el lugar en el que se ubicó a Oseguera Cervantes y se tomó la decisión de buscar su aprehensión, reportaron medios mexicanos y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Destacó que ese mismo día se organizó una fuerza operativa, integrada por fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

“Una vez que se corrobora, ya el día 22, la presencia del Mencho, la fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar donde él se encontraba para efectuar la detención”, puntualizó.

“El personal de seguridad del Mencho abrió fuego contra los efectivos militares. El Mencho sale y deja un grupo con una cantidad de armamento y el grupo criminal hace un ataque muy violento”, narró.

Informó que en el operativo fallecieron ocho presuntos delincuentes y 2 militares fueron heridos.

Indicó que el líder criminal y su círculo cercano se internaron en una zona boscosa en las orillas de Tapalpa, donde se escondieron entre la maleza, pero al detectar que personal militar los siguió, abrieron fuego contra la unidad de Fuerzas Especiales.

Al repeler la agresión, el “Mencho” fue herido junto con dos de sus escoltas y otros dos fueron arrestados en el lugar.

Durante las acciones, uno de los helicópteros de la Fuerza Aerómovil, fue impactado por un cohete, pero logró aterrizar a salvo en instalaciones militares cercanas.

Al ver la gravedad de las heridas del “Mencho” y sus cómplices se decidió evacuarlo vía aérea a una instalación médica en Jalisco, pero al morir en el trayecto se decidió cambiar la ruta del helicóptero al Aeropuerto de Morelia, dijo el funcionario.

En Morelia un avión Casa C-295 de la Fuerza Aérea de México (FAM) que estaba en espera, trasladó el cuerpo del “Mencho”, sus escoltas y a un militar herido.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El secretario de Defensa Nacional (Sedena) de México, general Ricardo Trevilla Trejo. Redes.