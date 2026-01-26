México: 11 muertos y 12 heridos por ataque armado durante partido de fútbol

Un episodio de violencia dejó al menos 11 personas fallecidas y 12 heridas durante un ataque armado ocurrido el domingo en un campo de fútbol en la ciudad de Salamanca, en el central estado mexicano de Guanajuato, confirmó el Gobierno municipal.

MEXICO (Xinhua/NA).- De acuerdo con los informes oficiales, el ataque se registró alrededor de las 17:20 hora local (23:20 GMT) en las canchas conocidas como “Campos de las Cabañas”, en la comunidad Loma de Flores, mientras se desarrollaba un partido de fútbol, según un informe de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Testigos señalaron que hombres armados llegaron al lugar a bordo de dos camionetas y, tras descender cuatro individuos, comenzaron a disparar indiscriminadamente contra los asistentes.

“Lamentablemente, como resultado de estos hechos, se confirma el fallecimiento de 11 personas, de las cuales 10 murieron en el lugar y una más cuando recibía atención médica en un hospital”, dijo el Gobierno municipal en un comunicado.

Además, se detalló que doce personas resultaron heridas por impactos de bala y están siendo atendidas en diversos centros médicos.

“El Gobierno municipal de Salamanca expresa su más sentida solidaridad con las familias y personas afectadas por estos hechos, y refrenda su compromiso de acompañarlas y trabajar de manera permanente por la seguridad y la paz de nuestra comunidad”, reza el texto.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al lugar para brindar apoyo inmediato, mientras que efectivos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) implementaron un operativo para localizar a los responsables del ataque.

Por su parte, la Fiscalía General del estado de Guanajuato lleva a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las causas detrás del incidente violento.

Hasta el momento, no se reportaron detenciones relacionadas con el caso, puntualizó el Gobierno local.

Este ataque se suma a una serie de actos violentos azotaron en los últimos años a Guanajuato, un estado con altos niveles de violencia vinculados a disputas entre grupos criminales, mientras que las autoridades reiteraron su compromiso de reforzar las medidas de seguridad y combatir la impunidad.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Una ambulancia atiende a uno de los heridos en el tiroteo de Guanajato AFP.