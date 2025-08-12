Metalúrgico Azul campeón en el Apertura AVRG

Metalúrgico Azul se proclamó campeón del Torneo Apertura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), en Primera División femenina, al imponerse anteayer a Universitario, por 3-1 (25-19/27-25/25-15/25-19), en la final disputada en el gimnasio de la UOM. Por las semifinales, el campeón (1° en la ronda clasificatoria) venció por 3-0 a Academia TdF Vóley (4°), mientras que Uni (3°) derrotó por 3-1 a Polo Team (2°).

RIO GRANDE.- La opuesto Martina López fue la máxima anotadora del ganador y del juego decisivo, con 26 puntos (+18 entre positivos y negativos), seguida por la punta receptora Camila Cruz (18/+2). Mientras que en el adversario llegaron a los 10 tantos la central Brisa Araujo (+7) y las puntas Daniela Medina (+5) y Ana Martínez (+1).

El futuro campeón se alejó por tres (8-5), mientras que con un triplete, Martínez mantuvo con posibilidades a las suyas. Uni estuvo tres veces a un punto del empate, merced a un par de bloqueos de Araujo, pero fueron Ariana Galdames y Cruz (ésta con un bloqueo y un ataque por el opuesto) quienes propiciaron el cierre.

También las dueñas de casa partieron en ganancia en el segundo, con un par de apariciones de López. La máxima diferencia fue de tres (9-6), y las entrenadas por Hernán Cepeda pasaron al frente en el 13-12, revirtiendo la situación Maia Priotti, con dos aces en línea. Cuatro puntos sacaron las de la UOM (19-15), antes de un parcial en contra de 7-0, comandado por Fernanda Vargas y Martínez. Con gran emoción se entró al final del set, un saque de Cruz significó el 23-22 para las suyas, que recién en el tercer intento se quedó con el 2-0.

Uni picó en punta en el siguiente (6-1); con dos aces de López, su rival se acercó (8-9). Más adelante, todo se decantó en favor de las rojinegras, con los remates de Medina, un par de aces de Maite Alvarez, y tres yerros seguidos del oponente.

Y en el cuarto la contundencia llegaría de la mano de López (10): 6-1, 12-4. No obstante, los errores le dieron vida al multicampeón, que se puso 17-18. Un ace de Candela Blanco y un vuelo de la opuesto marcaron el final del atractivo duelo, ante un buen marco de público.

METALURGICO AZUL 3 * 1 UNIVERSITARIO

N°/Jugadora A S B T +/- N°/Jugadora A S B T +/-

2.Ariana Galdames 3 2 0 5 -5 9.Maite Alvarez 0 2 0 2 -1

10.Martina López 22 4 0 26 +18 10.Fernanda Vargas 5 1 0 6 +1

8.Florencia Osores 3 0 0 3 -2 11.Analía Laurenti 1 1 1 3 0

1.Maia Protti 2 3 0 5 +1 7.Brisa Araujo 4 3 3 10 +7

9.Candela Blanco 9 1 0 10 +1 1.Ana Martínez 9 1 0 10 +1

6.Camila Cruz 15 2 1 18 +2 8.Daniela Medina 10 0 0 10 +5

6.Abigail Noriega 1 1 0 2 0

E: David Ortiz 54 12 1 67 +13 E: Hernán Cepeda 30 9 4 43 +4

También jugó: 3.Antonella Gabriel (U). No ingresó: 2.Romina Toledo (U). Líberos: 19.Guevara (-2), 14.Jazmín Ortiz (MA); 4.Vanina Aguilar, 12.Josefina Lozano (-7) (U). Parciales: 1° set: Metalúrgico Azul 25-19 (5-7/10-7/15-11/20-17), en 22’. 2° set: Metalúrgico Azul 27-25 (5-3/10-9/15-13/19-20/19-22), en 30’. 3° set: Universitario 25-15 (5-1/10-8/15-10/20-13), en 22’. 4° set: Metalúrgico Azul 25-19 (5-1/10-4/15-10/20-17), en 27’. Puntos: por errores del rival: Metalúrgico Azul 25, Universitario 45; total: Metalúrgico Azul 92, Universitario 88. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Metalúrgico Azul 54 (14/8/28/4), Universitario 30 (6/5/14/5). Duración: 1h53m. Arbitro: Edgardo Zayas (1°)/Beatriz Romero (2º). Gimnasio: UOM (10/08). Motivo: Campeonato Apertura AVRG (Mayores femenino, 1° División, final). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total), ± (positivos – negativos).

RONDA FINAL

Etapa Partido Resultado

Semifinal 1 Polo Team (2°)-Universitario (3°) 1-3 (25-23/09-25/11-25/16-25)

Semifinal 2 Metalúrgico Azul (1°)-Academia TdF (4°) 3-0 (25-22/25-15/25-11)

Tercer puesto Polo Team (2°)-Academia TdF (4°) por definir

Final Metalúrgico Azul (1°)-Universitario (3°) 3-1 (25-19/27-25/15-25/25-19)

FEMENINO – PRIMERA DIVISION

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef. Df.

1.Metalúrgico Azul 24 8 8 0 18 1 18,000 +17

2.Universitario 16 8 5 3 13 8 1,625 +5

x.Polo Team 14 7 5 2 11 6 1,833 +5

x.Academia TdF Vóley 6 7 3 4 6 10 0,600 -4

5.Metalúrgico Blanco 5 1 5 4 4 10 0,400 -6

6.Valkyrias 3 6 1 5 3 11 0,273 -8

7.Norte Austral 2 6 1 5 2 11 0,182 -9

Nota: por definirse el tercer puesto.