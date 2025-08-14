Mesa paritaria: SUTEF y Gobierno se reúnen este jueves

En un comunicado oficial, el Ministerio de Educación de la Provincia informó que convocó al Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) a una nueva Mesa Paritaria Salarial, que se realizará este jueves 14 de agosto.

La reunión tendrá lugar a las 13:00 horas en el Salón «Antártida Argentina» de la Casa de Gobierno en Ushuaia. La convocatoria fue formalizada este miércoles 13 de agosto por la Secretaría de Coordinación del Ministerio de Educación.

El encuentro tiene como objetivo principal la negociación salarial entre el gobierno provincial y el sindicato que representa a los trabajadores de la educación en Tierra del Fuego, en el marco del diálogo permanente para definir condiciones laborales y mejoras para el sector docente.