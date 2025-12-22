Mercado Navideño: 30% de descuento en la segunda unidad de pollos frescos

Este lunes 22 y martes 23 de diciembre, quienes se acerquen al Mercado Navideño, en el Polideportivo Carlos Margalot, podrán obtener un 30% de descuento en la segunda unidad de pollos frescos.

Con el objetivo de que familias fueguinas disfruten de alimentos frescos y seguros, se lanzó una promoción especial de fin de año para quienes visiten el Mercado Navideño. La misma incluye un 30% de descuento en la segunda unidad de pollo.

Los pollos frescos de RGA Alimentos conservan la calidad y frescura de siempre, garantizando un producto local, seguro y confiable para las familias riograndenses.

Las y los interesados podrán acercarse al Mercado Navideño, en el Polideportivo Carlos Margalot (Prefectura Naval 670) de 12:00 a 21:00.

Río Grande Activa, a través del Municipio de Río Grande, fomenta el consumo de productos frescos y de calidad, elaborados bajo los más altos estándares de producción local.