Menor ciclista fue atropellado por un auto en la Margen Sur

El niño, de 12 años, circulaba en bicicleta por la calle Shelknam y fue embestido por un vehículo. Fue trasladado de manera preventiva al hospital.

RÍO GRANDE.– Alrededor de las 13:00 horas de este martes, un menor de edad que se desplazaba en bicicleta resultó atropellado por un automóvil en la calle Shelknam al 700, en la Margen Sur de esta ciudad.

El siniestro vial involucró a un Volkswagen Voyage, conducido por Esteban Porco (37), que colisionó con la bicicleta guiada por un niño de 12 años. Como consecuencia del impacto, el menor presentó sangrado nasal.

De acuerdo a la información recabada en el lugar, el niño habría perdido el control de su bici mientras intentaba escapar de un grupo de perros sueltos que lo perseguían.

Tras el hecho, una ambulancia arribó al sector y trasladó al menor al hospital local de manera preventiva para su evaluación médica.