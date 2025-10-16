Mendoza es sede del 1° Congreso Nacional de Educación y Malvinas

Este Congreso corona el curso “¿Cómo enseñar la Cuestión Malvinas del Corazón a la Palabra?” y reúne participantes de toda la Argentina en un espacio federal de reflexión, soberanía y valores. La Universidad de Mendoza sigue sembrando legado.

La Universidad de Mendoza -en el marco de las actividades de su Dirección de Posgrado y Formación Continua– y, con el aval y colaboración del Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas de la Provincia de Mendoza, del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la Dirección General de Escuelas – Educación Superior y de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, anuncia la realización del Primer Congreso Nacional de Educación y Malvinas, que tendrá lugar en la ciudad de Mendoza los próximos 17 y 18 de octubre de 2025, lo que marca un hito nacional en la enseñanza de la Cuestión Malvinas.

Descubra todo sobre el Congreso: https://sites.google.com/um.edu.ar/cnedumalvinas2025

Este evento académico constituye un hito nacional en la enseñanza de la Cuestión Malvinas, convocando a docentes, investigadores, estudiantes y especialistas para reflexionar sobre la integración de Malvinas en el ámbito educativo. Se trata del cierre exitoso del curso “¿Cómo enseñar la Cuestión Malvinas del Corazón a la Palabra? Malvinas en tu aula”, una iniciativa que ha fortalecido el debate pedagógico en todo el país (Más información aquí).

Compromiso Académico y Nacional

Este congreso se propone fortalecer la enseñanza y el debate académico-educativo sobre la Cuestión Malvinas y destaca la importancia de integrar el testimonio de los Veteranos de Malvinas.

Bajo el lema “Pensar y Educar en Valores: La Cuestión Malvinas en el Corazón del Aula”, los especialistas abordarán estrategias para integrar la enseñanza de Malvinas en los distintos niveles educativos, reafirmando la importancia de la educación en valores, la memoria histórica y la soberanía nacional.

Estructura y Actividades del Congreso

A lo largo de las dos jornadas, los asistentes podrán participar de:

Conferencias magistrales a cargo de académicos y especialistas

Paneles y mesas temáticas de debate, donde se profundizará enfoques interdisciplinarios sobre Malvinas en el aula.

Testimonios de Veteranos de Malvinas, cuya experiencia aporta una dimensión esencial a la Cuestión Malvinas. Los VGM son portadores de una memoria que trasciende lo individual y se proyecta como legado colectivo; son constructores de un diálogo intergeneracional que fortalece valores y honra la memoria de los 649 Héroes caídos en Malvinas.

Talleres y presentación de investigaciones, con un espacio para el intercambio de ideas pedagógicas y metodológicas.

Un Congreso con Impacto Nacional

Este Congreso no solo se presenta como una instancia de reflexión académica, sino que también busca incidir en el desarrollo de políticas educativas a nivel nacional, integrando la enseñanza de Malvinas como un eje transversal en la formación integral de ciudadanos argentinos.

Se invita a la comunidad educativa de la República Argentina, a ser parte de este encuentro de significativamente trascendente para nuestra Patria, reafirmando el compromiso con la educación en valores, la formación docente y la defensa de nuestra soberanía.

Datos de Contacto e Inscripción

📧 Correo: congreso.educacionymalvinas@um.edu.ar

📍 Dirección: Arístides Villanueva 796, Mendoza, CP 5500

📞 Teléfono: +54 (0) 261 420 2017 | Interno 301

🌐 Sitio web: www.um.edu.ar