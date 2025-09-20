Melella rechazó a LATAM por omitir el nombre “Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas”

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, salió al cruce de la aerolínea LATAM Airlines luego de que la compañía omitiera el nombre oficial “Aeropuerto Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas” en sus sistemas y comunicaciones vinculadas a la nueva escala de vuelos hacia las Islas Malvinas.

A través de un posteo en su cuenta de X, Melella confirmó que envió una nota formal a LATAM en rechazo a lo que calificó como “inadmisible decisión” de la empresa.

“He enviado una nota formal a LATAMAirlines rechazando su inadmisible decisión de omitir el nombre oficial ‘Aeropuerto Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas’. Mientras tanto, en sus redes y sistemas, sí utilizan la denominación ilegítima impuesta por el poder ocupante para el aeropuerto de nuestras Islas”, expresó el mandatario.

Melella remarcó que el nombre no es un simple detalle, sino que representa la identidad, la historia y un consenso del pueblo argentino en la causa Malvinas.

Además, advirtió que si la aerolínea no rectifica su accionar, solicitará a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que se evalúe la remoción de la autorización de LATAM para operar en la provincia.

Este conflicto surge en el marco del cambio temporal de escala de los vuelos a las Islas Malvinas, que desde septiembre hasta diciembre utilizan el aeropuerto de Ushuaia en reemplazo del de Río Gallegos, debido a obras en la pista de este último.