Mejoras en las calles de Ushuaia

La Municipalidad avanza con los trabajos de recuperación de la red vial en el marco del Plan de Obras 2025-2026, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad en distintos sectores de la ciudad.

USHUAIA.- En ese contexto se llevan adelante tareas de fresado, aserrado del material deteriorado, mejoramiento de base y posterior repavimentación en arterias estratégicas.

Los trabajos se desarrollan en las calles Perito Moreno, Gobernador Paz, Karukinká, la rotonda de la EPET, Lugones y Antártida Argentina, donde además se realizan tareas de demolición y reacondicionamiento en los sectores que presentan mayor nivel de desgaste.

Las intervenciones comprenden la zona céntrica, el circuito sanitario y diversos barrios de la ciudad, priorizando aquellos puntos donde el deterioro del pavimento requiere una respuesta inmediata.