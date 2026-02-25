Sociedad

Mejoras en las calles de Ushuaia

miércoles 25 de febrero de 2026
Diario El Sureño
La Municipalidad avanza con los trabajos de recuperación de la red vial en el marco del Plan de Obras 2025-2026, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad en distintos sectores de la ciudad.

USHUAIA.- En ese contexto se llevan adelante tareas de fresado, aserrado del material deteriorado, mejoramiento de base y posterior repavimentación en arterias estratégicas.

Los trabajos se desarrollan en las calles Perito Moreno, Gobernador Paz, Karukinká, la rotonda de la EPET, Lugones y Antártida Argentina, donde además se realizan tareas de demolición y reacondicionamiento en los sectores que presentan mayor nivel de desgaste.

Las intervenciones comprenden la zona céntrica, el circuito sanitario y diversos barrios de la ciudad, priorizando aquellos puntos donde el deterioro del pavimento requiere una respuesta inmediata.

