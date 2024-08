“Me preocupa la situación de la educación fueguina”, dijo Von der Thusen

El legislador de Somos Fueguinos, Raúl Von der Thusen, analizó el “preocupante escenario” que atraviesa la educación pública de Tierra del Fuego y anticipó que comenzará con visitas en los distintos establecimientos educativos de la provincia “para tomar contacto directo con autoridades, docentes, personal no docente, alumnos y familias.

USHUAIA.- Quiero conocer la realidad de primera mano y ver cuáles son las posibles soluciones que podemos brindar como legisladores comprometidos con la educación de todos los fueguinos”.

En este sentido, recordó que “en el año 2023 fue muy alto el incumplimiento de días escolares previstos por cronograma y lamentablemente tenemos que decir que este año no será la excepción ya que tuvimos medidas inéditas como la extensión del receso invernal producto de los innumerables problemas que registraron los establecimientos en materia de infraestructura.”

Asimismo, indicó que “a las medidas de fuerza realizadas por los docentes, razonables por los bajos salarios que tienen, se suman las condiciones edilicias que son gravísimas en la mayoría de las escuelas. Es fundamental pensar en la necesidad de un salario acorde a las tareas que realiza nuestra docencia fueguina y darle la importancia que merecen. Además, la falta de un plan de infraestructura serio pareciera ser un tema de nunca acabar. Hace años que escuchamos a las autoridades hablar de los mantenimientos, pero las clases nunca comienzan a tiempo o se suspenden en el transcurso del año. Venimos escuchando la aprobación de emergencias tras emergencias para resolver un problema que no se soluciona únicamente con una declaración. Los resultados están a la vista.”

Von der Thusen cuestionó que “hay una situación que no pasó desapercibida este año, por su excepcionalidad y que no se había dado en muchas décadas en la provincia, es la ampliación del receso invernal que fue por una semana más. Si bien tuvimos temperaturas extremas, la verdad es que se utilizó de excusa también teniendo en cuenta que en el fondo todos veíamos que tenía que ver con la situación paupérrima de los establecimientos educativos que no pudieron dictar clases normalmente.”

A raíz de este escenario, el parlamentario sostuvo que “es un tema que tenemos que resolver urgentemente entre todos los poderes del Estado, en especial el ejecutivo y con el acompañamiento del legislativo con la sanción de normas claras que sirvan para este proceso. Dejemos las emergencias de lado para darle lugar a leyes que realmente tengan su impacto positivo para tener un sistema educativo de excelencia en la provincia más joven del país.”

Remarcó la necesidad de avanzar “en una reforma educativa integral que genere que los niños que son el presente y futuro, cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias que demanda una sociedad moderna como la nuestra. Es urgente modificar parte de la currícula e incorporar temas tales como educación emocional, educación financiera, la explotación sostenible de recursos naturales, derechos de los animales y el ambiente, seguridad vial, entre tantos otros temas que se presentan como vitales para una vida en comunidad más equitativa y moderna.”