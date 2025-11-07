Mauricio Soto ganó el Provincial en Primera

La Asociación Fueguina de Tenis de Mesa y el Club San Martín –con la colaboración de la Secretaría de Deportes- organizaron el Torneo Provincial de esta disciplina, en el Polideportivo del Instituto María Auxiliadora.
RIO GRANDE.- La Asociación Fueguina de Tenis de Mesa y el Club San Martín –con la colaboración de la Secretaría de Deportes- organizaron el Torneo Provincial de esta disciplina, en el Polideportivo del Instituto María Auxiliadora, con la participación de unos 80 representantes de la entidad decana y de las Escuelas Provincial, Municipal, Top Speed y de Ushuaia.
TORNEO PROVINCIAL * POSICIONES
Individuales: Primera: 1.Mauricio Soto; 2.Enzo Paredes; 3.Martín Velázquez; 4.Ignacio Cárdenas. Segunda: 1.Sebastián Gómez; 2.Benjamín Moya; 3.Diego Soria; 4.Enzo Mansilla. Tercera: 1.Rosamel Gómez; 2.Juan Pereyra; 3.Francisco Cano; 4.Hugo Romero. Maxi 40: 1.Cristian Hernández; 2.Daniel Fernández; 3.Américo Peña; 4.Rodrigo Del Pozo. Maxi 60 (masculino): 1.Hugo Hernández; 2.Omar Paredes; 3.Carlos Soto; 4. Francisco Cano. Maxi 60 (femenino): 1.Edith Igor; 2.Ema Cárdenas; 3.Graciela Quelín. Sub 11 (mixto): 1.George Benitti; 2.Milo Fraca; 3.Yasmín Ybars; 4.Thiago López; 5.Alondra Zambón. Dobles: Avanzados: 1.José Lemos/Lautaro Bugnest; 2.Ignacio Cárdenas/Enzo Paredes; 3.Benjamín Moya/Juan Pereyra; 4.Cristian Hernández/Lautaro Hernández. Principiantes: 1.León Hernández/Rodrigo Andrade; 2.Iona Picato/Santiago Iglesias; 3.Francisco Lares/Lisandro Navarro; 4.Hugo Romero/Rosamel Gómez.