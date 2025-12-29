Mattia Briga recorrió Tierra del Fuego

El artista italiano Mattia Briga visitó Argentina y recorrió Tierra del Fuego, en el marco de una acción conjunta del INFUETUR con el Instituto Nacional de Promoción Turística Inprotur Argentina.

USHUAIA.- El reconocido músico y escritor italiano navegó por el canal Beagle, conociendo la fauna, el faro Les Eclaireurs y el archipiélago austral, rodeado de hermosos paisajes.

También realizó la Experiencia Aventura Martial recorriendo los espacios naturales, viajó en el Tren del Fin del Mundo y visitó el Parque Nacional Tierra del Fuego. Los sabores fueguinos también estuvieron presentes con degustaciones de platos con productos locales.

Briga es un cantautor y rapero italiano, conocido por su música que combina rap y pop, saltó a la fama en Italia tras participar en el talent show «Amici» y ha colaborado en el Festival de San Remo, destacando por su evolución artística, su carrera como actor y su éxito como autor de bestsellers.