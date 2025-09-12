Actualidad

Matiné +60 llega a Tolhuin: Noche de baile, encuentro y alegría para personas mayores

viernes 12 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
El próximo sábado 13 de septiembre, la ciudad de Tolhuin será sede de una nueva edición de la Matiné +60, una propuesta del Gobierno Provincial que invita a las personas mayores a compartir una noche especial de música, celebración y comunidad.

La jornada se desarrollará de 19 a 23 horas en la Escuela N.º 5 en la calle Lucas Bridges 542, con entrada libre y gratuita. Habrá música en vivo, pista de baile, atención sanitaria y actividades pensadas especialmente para el disfrute de quienes han construido con su historia y compromiso cada rincón de nuestra provincia.

La propuesta recorre todo el territorio fueguino, promoviendo el buen trato, la participación activa y la construcción de espacios de encuentro para las personas mayores. En Tolhuin, la organización está a cargo de la Secretaría de Coordinación de Gobierno, que articula localmente la implementación de esta iniciativa.

Con ediciones realizadas previamente en Río Grande y Ushuaia, Matiné +60 se consolida como un espacio de afecto, escucha y alegría para abrazar a todas las generaciones y seguir construyendo una provincia más inclusiva.

