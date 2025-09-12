Matiné +60 llega a Tolhuin: Noche de baile, encuentro y alegría para personas mayores

El próximo sábado 13 de septiembre, la ciudad de Tolhuin será sede de una nueva edición de la Matiné +60, una propuesta del Gobierno Provincial que invita a las personas mayores a compartir una noche especial de música, celebración y comunidad.

La jornada se desarrollará de 19 a 23 horas en la Escuela N.º 5 en la calle Lucas Bridges 542, con entrada libre y gratuita. Habrá música en vivo, pista de baile, atención sanitaria y actividades pensadas especialmente para el disfrute de quienes han construido con su historia y compromiso cada rincón de nuestra provincia.

La propuesta recorre todo el territorio fueguino, promoviendo el buen trato, la participación activa y la construcción de espacios de encuentro para las personas mayores. En Tolhuin, la organización está a cargo de la Secretaría de Coordinación de Gobierno, que articula localmente la implementación de esta iniciativa.

Con ediciones realizadas previamente en Río Grande y Ushuaia, Matiné +60 se consolida como un espacio de afecto, escucha y alegría para abrazar a todas las generaciones y seguir construyendo una provincia más inclusiva.