MasterChef Celebrity: quiénes son los famosos confirmados para la nueva temporada

Telefe ya cerró a la mayoría de los famosos que grabarán junto a Wanda Nara. Los detalles en la nota.

Telefe despejó las primeras dudas sobre la nueva temporada de MasterChef Celebrity al confirmar a Wanda Nara como conductora. Ahora, el canal fue por más y reveló quiénes son los famosos que ya firmaron contrato para participar en el reality culinario.

En medio de rumores y nombres que circularon en los últimos días, Yanina Latorre contó en SQP quiénes son algunas de las celebridades que formarán parte del programa. Entre los confirmados están: Emilia Attias, Luis Ventura, Valeria Mazza, Carola Reyna, Lucila “La Tora” Villar, Sofi Martínez, La Joaqui, Pablito Lescano y Evangelina Anderson.

Por otro lado, Marixa Balli es uno de los nombres que se encuentra en evaluación, aunque aún no recibió una propuesta formal. En tanto, Julieta Prandiy Fer Dente decidieron bajarse del proyecto debido a incompatibilidades con sus agendas laborales.

Además, siguen en la lista de posibles participantes, aunque sin confirmación oficial, figuras como Maxi López, Sofi «La Reini» Gonet y Valu Cervantes, pareja del futbolista Enzo Fernández. La producción ya tiene fechas tentativas: según reveló Latorre, las grabaciones comenzarían a principios de octubre, mientras que las fotos oficiales del elenco estarían programadas para el 24 y 25 de septiembre.

¿Qué dijo Marixa Balli sobre su posible participación en MasterChef Celebrity?

Luego de su sorpresiva salida de LAM, Marixa Balli visitó el programa Los Profesionales de Siempre, donde habló sobre la posibilidad de sumarse a MasterChef y cómo vive esta etapa de cambios en su carrera.

«Todo es un desafío lindo, más cosas que no estás acostumbrada a hacer, como cocinar. Pero no sé, tendría que pasarlo, vivirlo y ver qué decido en ese momento”, expresó la exangelita. Y al ser consultada sobre el inminente inicio de las grabaciones del reality, agregó con humor: “¿Ah, ya? Estamos al horno con papás”.

Respecto a su situación actual, aclaró: “Todavía no hubo ningún llamado, estoy con lo de Marley para irme de viaje y por abrirme un local nuevo, concentrada en eso”.

Finalmente, al hablar de su reciente salida de LAM, compartió: “Es muy reciente mi salida, pero necesitaba un poco de cambio y estoy muy metida, tengo muchas preguntas en mi vida. Tengo el cuerpo lleno de preguntas y de a poquito estoy haciendo cambios”.