Master and Commander: Al Otro Lado del Mundo: Análisis del Steelbook 4K UHD

Analizamos la edición Steelbook 4K UHD + Blu-Ray de Master and Commander: Al Otro Lado del Mundo, con imagen espectacular, extras inéditos y a Russell Crowe al mando del HMS Surprise.

En Cinemascomics hemos analizado la edición doméstica en Steelbook de Master and Commander: Al Otro Lado del Mundo, la película protagonizada en el año 2003 por Russell Crowe, y que ahora se lanza por primera vez en formato doméstico en altísima definición de imagen, con la cinta tanto en formato 4K Ultra HD como en Blu-Ray.

Este lanzamiento en altísima definición viene acompañado de una edición especial limitada en caja metálica, siendo Divisa Home Video la encargada de distribuir esta joya del cine de aventuras de temática naval.

El Steelbook tiene un cuidado diseño con la imagen de Russell Crowe como Jack Aubrey blandiendo su espada, junto al barco HMS Surprise. En la contraportada tenemos una brújula marítima en relieve, mientras que en su interior hay una imagen de Russell Crowe en el océano, con el barco francés Acheron en el fondo.

Master and Commander: Al Otro Lado del Mundo está producida por Miramax, Universal Pictures y 20th Century Studios, contando en la silla de director con Peter Weir (El Show de Truman). El guion lo firma el propio cineasta junto a John Collee (El Regreso de Ulises); basándose en los personajes creados por Patrick O’Brian en sus novelas.

El reparto principal está compuesto por Russell Crowe (Gladiator), Paul Bettany (Vengadores: Infinity War), James D’Arcy (Oppenheimer), Max Pirkis (Roma), Lee Ingleby (Harry Potter y el Prisionero de Azkaban), Robert Pugh (Juego de Tronos), David Threlfall (Arma Fatal) y Billy Boyd (El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey), entre otros. El director de fotografía es Russell Boyd (Cocodrilo Dundee) y la música corre a cargo de Christopher Gordon (Daybreakers), Iva Davies (Razorback: Los Colmillos del Infierno) y Richard Tognetti (Mountain).

La cinta ya está disponible en 4K Ultra HD, Blu-Ray, DVD, Steelbook (4K+Blu-Ray), compra y alquiler digital; así como también en la plataforma de streaming Disney+, sin coste adicional.

Sinopsis: Mientras Napoleón conquista Europa, los ingleses resisten principalmente por su poderío naval, siendo en el agua donde se libran las principales batallas entre franceses e ingleses. Al Capitán inglés Jack Aubrey (Russell Crowe) le han encomendado encontrar y destruir un buque corsario francés llamado Acheron, persiguiéndolo por todo el océano Atlántico e incluso por el océano Pacífico.

La película ganó dos premios Oscar (Mejor Fotografía y Mejores Efectos de Sonido) de diez nominaciones, llevándose también cuatro premios BAFTA (Mejor Dirección, Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario y Mejor Sonido) de ocho nominaciones. También fue nominada a tres Globos de Oro y destacó en multitud de certámenes y galas de premios, destacando principalmente el trabajo realizado por el director Peter Weir y Russell Crowe

La película se muestra en su versión en caja metálica con diversos extras, que hemos analizado para los lectores de Cinemascomics. El análisis de este espectáculo visual está completamente libre de spoilers, por si aún no has tenido la oportunidad de ver la película y quieres saber qué extras contiene.

Características técnicas:

Tipo de formato: 16×9 – 2160p Alta definición

Aspecto ratio: 2.40:1

HDR10 / Dolby Vision

Duración: 138 mins. Aprox.

Steelbook con dos discos (4K Ultra HD + Blu-Ray)

AUDIO: 7.1.4 Dolby Atmos: Inglés; 5.1 Dolby Digital: Castellano y español latino; 2.0 Dolby Digital: Audiodescripción en inglés

SUBTÍTULOS: Castellano, español latino, Danés, Finés, Noruego, Sueco e Inglés codificado para sordos

Zona: B.

Título original: Master and Commander: The Far Side of the World

No recomendada para menores de 7 años

Contenido adicional en disco:

Escenas inéditas:

Formado por seis secuencias suprimidas del montaje final de la película.

Datos curiosos históricos y geográficos:

Se puede reproducir la película con anotaciones históricas, curiosidades de los lugares visitados durante la película y anécdotas ocurridas en el rodaje; como curiosidades sobre la adaptación cinematográfica de la obra de Patrick O’Brian, utilizando los personajes del primer libro de Master and Commander, pero adaptando la trama narrativa del décimo libro, Al Otro Lado del Mundo, al tener una estructura más cinematográfica para el cineasta.

Mapa:

Puedes consultar la localización geográfica en el mapa en cualquier momento durante la película.