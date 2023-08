Massa anunció reembolsos para comerciantes víctimas de robos

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, anunció ayer que habrá “reembolsos” para los comerciantes que en los últimos días sufrieron robos en distintos puntos del país y pidió a los jueces y fiscales que “apliquen el Código Penal en su plenitud” para que los detenidos por estos ataques “no entren por una puerta y salgan por la otra”.

BUENOS AIRES (TELAM).- Massa se expresó en estos términos durante una conferencia de prensa en Washington, adonde viajó para reunirse con autoridades del FMI. Consultado por los ataques organizados contra comercios en los últimos días en distintas provincias, Massa afirmó que “uno de los planos” de esos hechos es “la causa y el origen” de esos delitos, por lo que “será responsabilidad de jueces y fiscales buscar si se trata de delincuentes o de delincuentes instigados”.

El “segundo plano”, describió, está conformado por la “gente de laburo”, en referencia al “supermercadista que trabaja todos los días, levanta la persiana y fue víctima de un delito”.

En conferencia de prensa, Massa anunció que instruyó a la Secretaría de Industria de la carera económica para que a “cada uno de los comerciantes atacados en Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Córdoba y Mendoza, y que tengan la denuncia realizada y una constatación de las pérdidas, se le haga un aporte no reembolsable de hasta 7 millones de pesos para recuperar el capital de trabajo”.

El funcionario señaló que “la gente de trabajo que fue víctima de un delito tiene que ver en el Estado su capacidad de respuesta y protección”.

Por otro lado, Massa indicó que pidió a la Secretaría de Legal y Técnica del Ministerio de Economía que “arme un equipo de seguimiento” porque, dijo, “no puede pasar” que los detenidos por esos ataques “entren por una puerta y salgan por la otra”.

“Vamos a estar controlando a esos jueces y fiscales para que apliquen el Código Penal en su plenitud”, adelantó.

Y advirtió que para quienes “no apliquen” la ley, “armamos un equipo de abogados que va a denunciarlos y pedir el juicio político”.

El Gobierno nacional y autoridades provinciales advirtieron ayer sobre la acción de grupos de instigadores que buscan alterar la paz social en medio del proceso eleccionario y aseguraron que “caerá el peso de la ley” sobre los responsables de una serie de robos organizados e intentos de asalto contra comercios en distintas partes del país, con un resultado de al menos 100 detenidos.

Massa tras la reunión con Georgieva

“La Argentina va a ser un país autónomo el día que se saque de encima el triste condicionante que es el Fondo”, dijo ayer el ministro de Economía.

“Dimos un paso importante en la administración de la hipoteca que nos dejó (Mauricio) Macri, pero la hipoteca la seguimos teniendo”, agregó.

La charla entre Massa y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, fue “muy buena y amena”, según fuentes de Economía.

El FMI desembolsó US$ 7.500 millones en la moneda del Fondo, los Derechos Especiales de Giro (DEG), que llevaron las reservas por encima de los US$ 29.000 millones.

Tras pagos y devoluciones, quedarán unos US$ 3.400 millones como fondos libre disponibilidad, y se podrá usar “una parte importante de ellos para aplacar subas del dólar”, dijo Massa. “En abril el presidente Joe Biden se comprometió con front load y cuatro meses después vinimos a buscar un back load”, reprochó Massa en la reunión. Es decir, no sólo no hubo adelanto de los fondos sino que además hubo que pagar mientras se negociaba una negociación que los funcionarios siempre definieron como “absurda”.