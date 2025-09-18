Masiva adhesión al paro de ATE contra los vetos

El paro de ATE en rechazo a los vetos presidenciales tuvo “más del 90% de adhesión”, según indicó el gremio, al advertir que “se terminó la paciencia” de la sociedad.

BUENOS AIRES (NA).- El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, manifestó que hay “ejercer una fuerte presión” en las calles porque desde el Gobierno “repartieron plata a muchos gobernadores para que los diputados cambien su voto”.

“El clima social se recalienta, se terminó la paciencia. Ya no existen expectativas con este Gobierno. El rechazo del Congreso a los vetos presidenciales tiene que ser contundente. La situación salarial de los trabajadores hospitalarios es la peor de los últimos 25 años”, expresó.

Asimismo, remarcó que el nivel de ingresos de los empleados públicos “se encuentra aún por debajo del que existía en el 2002” y dijo que el hecho de que el Gobierno justifique la anulación de las leyes con el pretexto de sostener el equilibrio fiscal “es inmoral”.

Por otra parte, manifestó que el modelo de país que propone el presidente Javier Milei es uno en el que sólo tendrá salud y educación “quien pueda pagarlas” y aquellos que no puedan “se van a tener que joder”.