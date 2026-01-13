Más propuestas recreativas organizadas por la Municipalidad

El Municipio de Río Grande informa que durante las vacaciones 2026 continúan desarrollándose diversas colonias, talleres y propuestas recreativas y formativas destinadas a infancias, juventudes y personas adultas, en distintos espacios municipales de la ciudad. Las iniciativas comenzarán a partir del lunes 19 de enero, con opciones gratuitas que promueven el acceso a la tecnología, la recreación, la formación y el encuentro comunitario.

TECNOVERANO 2026 EN EL ESPACIO TECNOLÓGICO

La propuesta se desarrollará del 19 de enero al 13 de febrero, en el Espacio Tecnológico (Pellegrini 520), con dos turnos diarios de lunes a jueves: de 10 a 12.30 horas y de 14 a 16.30 horas. Está destinada a niñas, niños y adolescentes de 5 a 12 años y de 13 a 17 años. Las actividades incluyen robótica, dibujo digital, diseño gráfico, computación, videojuegos, programación y desarrollo de videojuegos, además de propuestas recreativas.

La inscripción online es online a través del https://bit.ly/4aYuw8D a partir de este martes 13 de enero.

COLONIAS “JUGATE CON JUVENTUDES”

Las colonias comenzarán el 19 de enero y se desarrollarán de lunes a viernes, de 14 a 17 horas, en el Espacio Joven AGP (O’Higgins 791) y en Zona Sur (El Alambrador 204). Están destinadas a jóvenes de 12 a 18 años. Las actividades incluyen kermés, juegos recreativos, sala de escape y dinámicas grupales.

La inscripción online estará disponible desde el miércoles 14 de enero, con renovación semanal de los grupos, mediante

SEMINARIOS “JUGATE CON JUVENTUDES”

En el marco de las políticas públicas municipales orientadas a acompañar las trayectorias juveniles y fortalecer la formación integral, se llevarán adelante seminarios formativos con cupos limitados, destinados a jóvenes de 18 a 35 años.

La inscripción online estará habilitada desde el miércoles 14 de enero. Para sumarse a las propuestas del Espacio Joven AGP (O’Higgins 791) deberán ingresar a https://bit.ly/49iuR4S, mientras que para inscribirse a las actividades de Espacio Joven Zona Sur (El Alambrador 204) deberán ingresar a https://bit.ly/4pNHb28.

Los seminarios que se realizarán son los siguientes:

– Laminado de cejas (requiere conocimientos previos):

Lunes 19 de enero, de 10 a 12 horas, en el Espacio Joven AGP.

– Automaquillaje básico:

Martes 20 de enero, de 10 a 12 horas, en el Espacio Joven Zona Sur.

Miércoles 21 de enero, de 10 a 12 horas, en el Espacio Joven AGP.

Para ambos encuentros se solicita asistir con espejo, toalla de cara y maquillaje personal (opcional).

– Soft gel (requiere conocimientos previos):

Viernes 23 de enero, de 10 a 12 horas, en el Espacio Joven Zona Sur.

COLONIAS EN TU BARRIO

Se trata de una colonia itinerante que recorrerá distintos Centros Comunitarios Municipales, con propuestas para adultos e infancias. Comenzarán el 19 de enero, con inscripción presencial para los adultos los días 15 y 16 de enero en cada centro comunitario, presentando fotocopia de DNI y ficha de inscripción; y las infancias podrán asistir sin inscripción previa, en los días que se informarán por las redes sociales.

Las actividades se desarrollarán de 9 a 12 horas para adultos y de 15 a 18 horas para infancias, e incluyen talleres de pintura, reciclado, actividad física, zumba, yoga, costura y alfabetización digital, además de juegos, actividades recreativas y propuestas predeportivas para las infancias.

TALLERES EN CASA MUNICIPAL Y PADRE ZINK

Durante el verano se dictarán talleres de ocho encuentros, destinados a personas mayores de 18 años, en Casa Municipal y Padre Zink. Las propuestas incluyen Fotografía para Emprendedores y Redes Sociales, con dos grupos por taller: lunes en Casa Municipal y martes en Padre Zink, desde el 19 y 20 de enero hasta marzo.

La inscripción online estará habilitada a partir del 14 de enero, por medio del siguiente link: https://bit.ly/3YzF4np.

Para conocer en detalle todas las fechas y direcciones de cada una de las propuestas, se recomienda a las vecinas y vecinos consultar las redes sociales oficiales del Municipio de Río Grande, donde se estará difundiendo la información actualizada de las actividades.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa garantizando espacios de inclusión, formación y recreación para vecinas y vecinos de todas las edades, a través de propuestas gratuitas que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad.