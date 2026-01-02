Más promociones bancarias para viajar por Argentina



Una nueva edición de Viajá+, el programa de beneficios del Banco Nación para fomentar el turismo por el país durante el verano, alcanzan rubros como hotelería, gastronomía, balnearios, pasajes y alquiler de autos.

BUENOS AIRES.- El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, participó de la presentación de la nueva edición de Viajá+, el programa de beneficios del Banco Nación para fomentar el turismo por el país durante el verano. Lo hizo junto al presidente de la entidad bancaria, Darío Wasserman, en la casa central de BNA.

Scioli destacó que: “Se van dando todas las condiciones económicas y sociales para que las familias argentinas puedan disfrutar del país”. “También hoy presentamos Plan Verano Seguro porque sabemos que es fundamental cuidar a las familias que salen de sus casas”, agregó.

Además, fundamentó que “a partir del ordenamiento fiscal por la gestión del presidente Milei, se pudo acceder al crédito”. En materia de turismo receptivo, Scioli sostuvo que: “Argentina hoy, por la estabilidad y por la seguridad, es un lugar cada vez más buscado para eventos internacionales”.

“Estamos impulsando el turismo de naturaleza que encuentra un caso emblemático en Iguazú, con un récord de 1.6 millones de visitantes este año”, detalló el secretario. Además, habló de otro récord de turistas en Mar del Plata durante el último fin de semana largo que da cuenta del avance en materia turística.

Asimismo, Wasserman señaló: “Desde el Banco Nación Argentina, estamos tratando de potenciar tanto la oferta como la demanda en turismo. A través de BNA, ofrecemos hasta 12 cuotas sin interés, y con créditos personales. Y estando presentes, a través de todas las sucursales, en gastronomía y turismo en todo el país”.

En tanto, el gerente general del Banco Nación, Gastón Álvarez, también participó del acto y destacó la importancia del «carácter federal del Banco y el acompañamiento que le darán en los destinos turísticos por excelencia y en los tradicionales festivales de verano como Cosquín o la Fiesta de la Vendimia.

La iniciativa ofrece financiación en cuotas sin interés, préstamos a sola firma y descuentos para la contratación de hotelería, gastronomía, balnearios, pasajes, alquiler de autos y más.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del Banco Nación Argentina y la Secretaría de Turismo y Ambiente para impulsar a este sector tan importante que es la llave para abrir oportunidades, para generar trabajo y fundamentalmente para el desarrollo del país.

En el acto también estuvieron presentes: el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez; el director nacional de Desarrollo y Promoción, Pablo Cagnoni; y la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), Ana García Allievi.

Beneficios para Turismo del programa Viajá+ del Banco Nación

–Préstamo a sola firma: con acceso exclusivo desde la aplicación BNA+, por un monto de hasta 5 millones de pesos, con una tasa fija del 28% TNA y para pagar en 9, 12, 15 y 18 meses en balnearios, hotelería y hosterías.

–Balnearios: 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app BNA+.

–Hotelería y hosterías: hasta 12 cuotas sin interés.

–Camino gastronómico: 20% de ahorro con tope de 10 mil pesos por compra con MODO desde la app BNA+.

–Productos regionales: 20% de ahorro con tope de veinte mil pesos por mes y hasta 3 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app BNA+.

–Pasajes nacionales: 10% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés a través de MODO con la app BNA+.

–Alquiler de autos y agencias de turismo: hasta 12 cuotas sin interés.

Toda la información de la oferta turística de BNA puede consultarse en el portal de Semana Nación.