Más finales por el Campeonato Apertura de la AVRG

Mañana y el domingo proseguirá el Campeonato Apertura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), con finales y promociones.

RIO GRANDE.- La jornada sabatina tendrá lugar en el gimnasio Juan Manuel de Rosas, desde las 15:00, completándose los cuartos de final en Maxi Femenino (Sportivo-Fénix), dando paso seguidamente a las semifinales (Atlético RG-Profes RG y el ganador de aquel encuentro versus Norte Austral).

Al día siguiente, en el mismo escenario, sobresale la final en dicha categoría. Y en el rectángulo de la UOM, las Promociones en femenino, y la final de 2° Masculino (Polo Team-Casa del Deporte Negro).

También el domingo, pero en el Ana Giró (Ushuaia), se jugarán 4 partidos en Primera, por el Oficial de la federación del Voleibol Fueguino.

CAMPEONATO APERTURA AVRG 2025

D/Hora Gim. Categ. Partido

S23/15:00 Rosas Maxi-F (cf) Sportivo-Fénix

S23/16:15 Rosas Maxi-F (sf) Atlético RG-Profes RG

S23/18:00 Rosas Maxi-F (sf) Nte.Austral-Spo./Fénix

S23/19:45 Rosas F-18-B Estrella V.-Academia

D24/10:00 Rosas X-12 (sf) Universitario-Academia

D24/11:15 Rosas X-12 (sf) Metalúrgico-C.Deporte

D24/12:30 Rosas F-13 Universitario-Academia

D24/13:45 Rosas F-18-B Estrella V.-Uni Negro

D24/15:00 Rosas F-18-A ADeFu-Uni Rojo

D24/16:15 Rosas F-18-B Uni Negro-Academia

D24/17:30 Rosas Maxi-F 3° puesto (perd.semif.)

D24/18:30 Rosas Maxi-F Final (ganadores semif.)

D24/10:00 UOM F-My-Prom. Valkyrias (6°1°)-Atl.RG (2°2°)

D24/11:15 UOM F-My-Prom. Met.Bco. (5°1°)-Profes RG (1°2°)

D24/12:30 UOMF-My-1° (3°) Polo Team-Academia TdF

D24/13:45 UOM M-My-2° (3°) C.Deporte Verde-WD 40

D24/15:00 UOM M-My-2° (F) Polo Team- C.Deporte Negro

CAMPEONATO OFICIAL FVF

D/Hora Gimnasio Categoría Partido

D24/14:00 Ana Giró F-Primera AEP “B”-AEP “C”

D24/15:30 Ana Giró F-Primera AEP-Mutual Policía

D24/17:00 Ana Giró M-Primera Imago “B”-AEP

D24/18:30 Ana Giró M-Primera Centro Galicia-Mutual Policía