Más finales por el Campeonato Apertura de la AVRG

viernes 22 de agosto de 2025
Diario El Sureño
Mañana y el domingo proseguirá el Campeonato Apertura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), con finales y promociones. 

RIO GRANDE.- La jornada sabatina tendrá lugar en el gimnasio Juan Manuel de Rosas, desde las 15:00, completándose los cuartos de final en Maxi Femenino (Sportivo-Fénix), dando paso seguidamente a las semifinales (Atlético RG-Profes RG y el ganador de aquel encuentro versus Norte Austral).

Al día siguiente, en el mismo escenario, sobresale la final en dicha categoría. Y en el rectángulo de la UOM, las Promociones en femenino, y la final de 2° Masculino (Polo Team-Casa del Deporte Negro).

También el domingo, pero en el Ana Giró (Ushuaia), se jugarán 4 partidos en Primera, por el Oficial de la federación del Voleibol Fueguino.

CAMPEONATO APERTURA AVRG 2025

D/Hora           Gim.    Categ. Partido

S23/15:00       Rosas  Maxi-F (cf)    Sportivo-Fénix

S23/16:15       Rosas  Maxi-F (sf)     Atlético RG-Profes RG

S23/18:00       Rosas  Maxi-F (sf)     Nte.Austral-Spo./Fénix

S23/19:45       Rosas  F-18-B            Estrella V.-Academia

D24/10:00      Rosas  X-12 (sf)        Universitario-Academia

D24/11:15      Rosas  X-12 (sf)        Metalúrgico-C.Deporte

D24/12:30      Rosas  F-13    Universitario-Academia

D24/13:45      Rosas  F-18-B            Estrella V.-Uni Negro

D24/15:00      Rosas  F-18-A            ADeFu-Uni Rojo

D24/16:15      Rosas  F-18-B            Uni Negro-Academia

D24/17:30      Rosas  Maxi-F           3° puesto (perd.semif.)

D24/18:30      Rosas  Maxi-F           Final (ganadores semif.)       

D24/10:00      UOM   F-My-Prom.   Valkyrias (6°1°)-Atl.RG (2°2°)

D24/11:15      UOM   F-My-Prom.   Met.Bco. (5°1°)-Profes RG (1°2°)

D24/12:30      UOMF-My-1° (3°)     Polo Team-Academia TdF

D24/13:45      UOM   M-My-2° (3°) C.Deporte Verde-WD 40

D24/15:00      UOM   M-My-2° (F)  Polo Team-     C.Deporte Negro

CAMPEONATO OFICIAL FVF

D/Hora           Gimnasio        Categoría       Partido

D24/14:00      Ana Giró         F-Primera       AEP “B”-AEP “C”

D24/15:30      Ana Giró         F-Primera       AEP-Mutual Policía

D24/17:00      Ana Giró         M-Primera      Imago “B”-AEP

D24/18:30      Ana Giró         M-Primera      Centro Galicia-Mutual Policía

