Más detenidos por el robo ocurrido en la casa de la familia Nogar

El personal policial ayer realizó dos allanamientos por la investigación del robo que sucedió el pasado martes en la vivienda de Néstor Nogar. Detuvieron a un hombre y una mujer. Ya son tres las personas que están tras las rejas por este hecho delictivo.

RÍO GRANDE. – Por orden del Juzgado de Instrucción Nª1 de esta ciudad, ayer se produjo la detención de dos personas más, en el marco de la investigación por el robo ocurrido el pasado martes en la vivienda de la casa del exintendente fallecido, Néstor Nogar.

Los detenidos fueron: Brian Daniel Quinteros y Adelina del Carmen Pérez Alvarado, quienes su suman a la primera detención que se produjo por esta investigación el pasado martes, donde ergio Exequiel Tejada “alias” Chami, quedó tras las rejas y fue trasladado a la Unidad de Detención Nº1 del Servicio Penitenciario, ubicado en el ex campamento YPF.

La detención de Quinteros se realizó en el allanamiento realizado en la vivienda ubicada sobre la calle San Agustín 317; y en la casa sita en Wonska 824, los policías procedieron a la detención de Adelina del Carmen Pérez Alvarado. Ambos lugares se encuentran en la Margen Sur.